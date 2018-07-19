صور.. انطلاق فاعليات المهرجان الصيفى للغناء بدار أوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

إنطلقت منذ قليل فاعليات المهرجان الصيفى للموسيقى والغناء، والذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بدار أوبرا دمنهور على مدار أربعة أيام.

وبدأت فاعليات المهرجان، بحفل مميز للمطربين الشباب أحمد ناصر وصابرين النجيلى، وقاما بتقديم باقة من أشهر الأغانى التراثية لكبار المطربين منهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ و كارم محمود و مدحت صالح وعلى الحجار، وغيرهم من المطربين .

ويشارك فى فعاليات المهرجان كل من الفنان على الهلباوى وفرقته غدا الجمعة والفنان محمد رشاد وفرقته بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين يوم السبت 21 يوليو.

كما تحيى الفنانة التونسية غالية بن على حفل ختام المهرجان يوم الأحد 22 يوليو الجارى.



جانب من جمهور المهرجان الصيفى بدمنهور



المطربة صابرين النجيلى فى افتتاح مهرجان الأوبرا



انطلاق فاعليات المهرجان الصيفى بأوبرا دمنهور