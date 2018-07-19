صور.. إنشاء أول مصنعين فى مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة

كفر الشيخ – محمد سليمان

بدأ العد التنازلى لإقامة أول مصنعين لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة فى مصر بمحافظة كفر الشيخ على مساحة 115 فداناً، الأول بملاحة منيسى على مساحة 80 فداناً تنفذه الشركة الأسترالية، والموقع الثانى غرب محطة كهرباء البرلس على مساحة 35 فداناً بمنطقة بر بحرى وكليهما أرض أملاك دولة تنفذه الشركة المصرية الصينية بالتعاون مع الشركة المصرية للرمال السوداء.

فيشهد الموقع الأول بملاحة منيسى عقب وضع حجر الأساس بحضور محافظ كفر الشيخ، وسفير استراليا، ورئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، البدء فى انشاء البنية التحتية، وتوصيل المرافق للموقع والحفر، لمد خط مياه الشرب، لموقع مصنع الشركة المصرية، بقطر 6 بوصة وبعمق الحفر متر، كما عاين وفد صينى الموقع الثانى ببحر بحرى لبدء إقامة المصنع.

كيف تحول الحلم لحقيقة؟

قال اللواء السيد نصر، محافظ كفر الشيخ، تغيرت محافظة كفر الشيخ للأفضل فى ظل رعاية وتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسى رئيس الجمهورية، بالاهتمام بالمشروعات القومية، بدءًا من محطة كهرباء البرلس العملاقة، ومزرعة غليون السمكية أكبر مزرعة فى الشرق الأوسط، وغيرها من المشروعات الخدمية، وبدأ الحلم الذى دام عشرات السنوات يتحول لواقع ملموس لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة من الرمال السوداء، بعد وضع حجر الأساس لمشروع مصنع فصل الرمال السوداء بالبرلس على مساحة 80 فداناً، بحضور نيل هوكنز، السفير الاسترالى بالقاهرة، واللواء أركان حرب عز الدين صالح عبد الرشيد، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء والعضو المنتدب، باستثمارات مشتركة بين محافظة كفرالشيخ، وجهاز مشروعات الخدمة الوطنية بالقوات المسلحة، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومي، والذى يوفر أكثر من 5000 فرصة عمل مباشرة خلاف فرص العمل غير المباشرة، لاستخراج 41 عنصرا معدنيا من الرمال السوداء تقوم عليها 41 صناعة فريدة عالمياً، لتعظيم الاستفادة من الموارد الاقتصادية المتاحة والقيمة المضافة من المعادن المستخلصة من الرمال السوداء.

ما الهدف من إنشاء الشركة المصرية للرمال؟

قال محافظ كفرالشيخ، تم تأسيس الشركة المصرية للرمال السوداء، كشركة مساهمة مصرية، ومحافظة كفر الشيخ عضو مساهم بهذه الشركة مع جهاز مشروعات الخدمة الوطنية، وهيئة المواد النووية، وبنك الاستثمار القومى، والشركة المصرية للثروات التعدينية باستثمارات تتخطى مليار جنيه، وتم إنشاء الشركة المصرية للرمال السوداء بهدف تفعيل دراسات الجدوى الاقتصادية لمشروع استغلال المعادن الاقتصادية من الرمال السوداء فى كافة ربوع الجمهورية مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية والصحية العالمية، وتقوم الشركة باستغلال المعادن الاقتصادية من الكثبان الرملية بمنطقة البرلس، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى.

ما الفائدة التى ستعود على مصر من إقامة المشروع؟

وأكد محافظ كفرالشيخ، أن مشروع الرمال السوداء سيدخل لمصر مليارات الجنيهات وسيحول منطقة شمال الدلتا وخاصة كفر الشيخ إلى منطقة استثمارات ضخمة، وأن استثمارات المشروع تحقق عائدا وأرباحا مضمونة نظرا لكثافة المعادن بالكثبان الرملية بالبرلس والرمال السوداء ثروة قومية لاحتوائها على معادن عالية القيمة.

كم عدد الصناعات التى ستقام على استخلاص المعادن؟

وتابع محافظ كفرالشيخ، أن هذا المشروع العملاق يهدف إلى استخراج المعادن الاقتصادية التى تصل إلى 41 عنصرا معدنيا، سيقوم عليها 41 صناعات متعددة بمليارات الجنيهات، والتى تدخل فى العديد من الصناعات، منها صناعة الصواريخ، وهياكل الطائرات، والسيارات، والسيراميك، والدهانات، بالإضافة إلى المواد الخام، التى تستخدم فى الصناعات الحديثة من الرمال السوداء وأن الاحتياطى من الرمال السوداء 288.5 مليون طن ليستمر استخراج المعادن من 16 إلى 20 عاما.

ما أهمية الاستعانة بالخبرة الاسترالية والصينية؟

ومن جانبه أكد اللواء أركان حرب عز الدين صالح، رئيس مجلس إدارة الشركة المصرية للرمال السوداء، أهمية إنشاء الشركة بالتعاون مع الجانب الأسترالى والصينى لبناء قاعدة من الكوادر الفنية المؤهلة للعمل فى هذا المجال والاستعانة بالخبراء العالميين مع الالتزام بمعايير السلامة البيئية العالمية، كذلك تحقيق القيمة المضافة للمعادن المستخلصة لخلق مشاريع قومية تساهم فى دفع عجلة الاقتصاد المصرى وتوفير الآلاف من فرص العمل للشباب المصرى، على أن يتم التنفيذ والتشغيل خلال 30 شهرا، حيث يعد من أهم المشروعات القومية التى تنفذها الدولة على أرض محافظة كفر الشيخ.

ما أهمية إقامة مصنع آخر لفصل المعادن عن الرمال السوداء؟

قال طلعت عبدالقادر، مساعد المحافظ ورئيس مركز ومدينة بلطم، إن الموقع المقترح لإقامة مصنع الشركة المصرية الصينية للتعدين وصناعة المعادن، كموقع ثانى للتعدين وفصل المعادن عن الرمال السوداء ،يقع على مساحة 35 فداناً تقريباً بالأرض المملوكة للدولة بمنطقة بر بحرى، شمال الطريق الدولى الساحلى غرب محطة كهرباء البرلس، بطول 500 متر غرباً وبعمق 300 متر شمالاً، وذلك حسب الخرائط والاشتراطات والمواصفات الهندسية المطلوبة لإقامة مصنع غربلة وفصل المعادن من الرمال السوداء الموجودة بكثافة عالية بطول الشريط الحدودى الساحلى للبلاد، مؤكداً أن كافة المقومات الأساسية للبنية التحتية والمرافق العامة والخدمات المختلفة متوفرة، بالإضافة لتوفر الخامات نفسها بشكل كبير فى الرمال السوداء، والتى تساعد على سرعة الإنتاج فى وقت قياسى.



وضع حجر الأساس لشركة فصل الرمال السوداء واستخلاص المعادن



الرمال السوداء مصدر دخل قومى لمصر سيتم استغلاله قريباً



وفد صينى يتفقد موقع إنشاء مصنع الشركة المصرية لفصل الرمال



جانب من الوفد الصينى والمصرى



بدء توصيل المرافق لموقع مصنع الرمال السوداء