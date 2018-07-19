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الخميس، 19 يوليه 2018 03:28 ص
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صور.. إنارة شعلة دورة الألعاب الأسيوية فى العاصمة الإندونيسية

الخميس، 19 يوليه 2018 03:10 ص
صور.. إنارة شعلة دورة الألعاب الأسيوية فى العاصمة الإندونيسية إنارة شعلة دورة الألعاب الأسيوية
كتب عبد الوهاب الجندى
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تستعد إندونيسيا لاستضافة الآلاف من المنافسين والمشجعين فى دورة الألعاب الأسيوية التى ستقام الشهر المقبل بالعاصمة جاكرتا، وسط مخاوف من الهواء الملوث.

وحملت أسطورة كرة الريشة الإندونيسية سوزى سوسانتي، بصحبة لاعب التنس السابق يوستدجو تاريك، شعلة دورة الألعاب الأسيوية، فى العاصمة جاكرتا اليوم الخميس، وفق صور نشرتها وكالة رويترز.

ودورة الألعاب الآسيوية 2018، هى الدورة الرياضية للألعاب الأولمبية فى قارة آسيا، وفازت جاكرتا بهذه الاستضافة بعد اعتذار العاصمة الفيتنامية هانوى عن استضافتها التى كانت قد فازت بتنظيمها فى عام 2012 وكذلك تغيير موعد إقامة الألعاب من عام 2019 إلى 2018.

هذا وقد تم كشف النقاب عن الشعار الرسمى وتمائم لدورة الألعاب الآسيوية عام 2018 فى جاكرتا خلال حفل أقيم فى القصر الرئاسى نهاية يوليو 2016.

وقال منظمو دورة الألعاب الأسيوية المقرر تنظيمها فى الفترة من 18 أغسطس إلى الثانى من سبتمبر، حيث يجتذب ما يقرب من 17 ألف رياضى ومسئول، وأكثر من 100 ألف متفرج، إنهم يعملون مع مسؤولى المدينة للتصدى للتلوث.

وقال إريك توهير رئيس اللجنة المنظمة لدورة الألعاب الآسيوية للصحفيين الأسبوع الماضى إنه يتفهم المخاوف بشأن الضباب لكنه يعتقد أن جهود السيطرة على الحرائق أثبتت نجاحها.

 


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