video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 06:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار المحافظات

صور.. إحلال أبراج كهرباء بتكلفة 700 ألف جنيه فى قرية الهنداو بالداخلة

الخميس، 19 يوليه 2018 05:58 م
صور.. إحلال أبراج كهرباء بتكلفة 700 ألف جنيه فى قرية الهنداو بالداخلة احلال الابراج
الوادى الجديد – ماهر أبو نور
إضافة تعليق

بدأ قطاع كهرباء الوادى الجديد فى تنفيذ عملية إحلال أبراج كهربائية ضغط عالى متهالكة فى مناطق متفرقة على امتداد طريق موط الهنداو بمدينة الداخلة بعد تعرضها للتآكل الشديد والسقوط نتيجة وجود تسريبات ورشح متراكمة من الزراعات المجاورة ومرور أكثر من 30 عاما على إنشائها بعد التخلى عن ماكينات توليد الكهرباء الديزل بشكل نهائى منذ عام 1979 ودخول كهرباء الضغط المتوسط من خلال تلك الأبراج المتصلة بتلك القرى.

قال المهندس أيمن عبد الله مدير هندسة كهرباء الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الكهرباء تسعى دائما لحفظ التوازن وتوفير كافة سبل الأمان لجميع المواطنين من خلال تنفيذ خطط سنوية معتمدة ومقيدة بجدول زمنى محدد لإتمام كافة عمليات الإحلال والتجديد لأبراج الضغط العالى والمتوسط انطلاقا من حرصها الشديد على عمل كافة المحولات الكهربائية بشكل آمن ومستمر بجميع قرى الداخلة.

وأضاف مدير الهندسة، أنه سوف يتم الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد خلال الأيام المقبلة، حرصا على رفع كفاءة الكهرباء بقرية الهنداو وتلاشى حدوث أعطال وانقطاع للتيار الكهربائى نتيجة تعرض تلك الأبراج للسقوط، من خلال إبعادها عن المناطق الزراعية على جانبي الطريق العمومى حفاظا على سلامة المواطن  والصالح العام وعدم توقف الخدمة .

 

40
جانب من العمل

 

41
اثناء احلال الابراج

 

42
فريق العمل

 

43
اثناء ازالة الابراج

 

44
اثناء العمل

 

45
طريق موط الهنداو

 

46
تكلفة العملية 700 ألف جنيه

 

47
فريق العمل

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

محافظ الوادى الجديد يوجه بدعم الأفكار الشبابية والعمل خارج الصندوق

الوادى الجديد

اخبار الوادى الجديد

محافظة الوادى الجديد

مركز الخارجه

اخبار مصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة