صور.. إحلال أبراج كهرباء بتكلفة 700 ألف جنيه فى قرية الهنداو بالداخلة

الوادى الجديد – ماهر أبو نور

بدأ قطاع كهرباء الوادى الجديد فى تنفيذ عملية إحلال أبراج كهربائية ضغط عالى متهالكة فى مناطق متفرقة على امتداد طريق موط الهنداو بمدينة الداخلة بعد تعرضها للتآكل الشديد والسقوط نتيجة وجود تسريبات ورشح متراكمة من الزراعات المجاورة ومرور أكثر من 30 عاما على إنشائها بعد التخلى عن ماكينات توليد الكهرباء الديزل بشكل نهائى منذ عام 1979 ودخول كهرباء الضغط المتوسط من خلال تلك الأبراج المتصلة بتلك القرى.

قال المهندس أيمن عبد الله مدير هندسة كهرباء الداخلة فى تصريح خاص لـ"اليوم السابع"، إن وزارة الكهرباء تسعى دائما لحفظ التوازن وتوفير كافة سبل الأمان لجميع المواطنين من خلال تنفيذ خطط سنوية معتمدة ومقيدة بجدول زمنى محدد لإتمام كافة عمليات الإحلال والتجديد لأبراج الضغط العالى والمتوسط انطلاقا من حرصها الشديد على عمل كافة المحولات الكهربائية بشكل آمن ومستمر بجميع قرى الداخلة.

وأضاف مدير الهندسة، أنه سوف يتم الانتهاء من عملية الإحلال والتجديد خلال الأيام المقبلة، حرصا على رفع كفاءة الكهرباء بقرية الهنداو وتلاشى حدوث أعطال وانقطاع للتيار الكهربائى نتيجة تعرض تلك الأبراج للسقوط، من خلال إبعادها عن المناطق الزراعية على جانبي الطريق العمومى حفاظا على سلامة المواطن والصالح العام وعدم توقف الخدمة .



جانب من العمل



اثناء احلال الابراج



فريق العمل



اثناء ازالة الابراج



اثناء العمل



طريق موط الهنداو



تكلفة العملية 700 ألف جنيه