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صحيفة أمريكية: ناسا تخطط للعودة إلى سطح القمر بهدف البقاء

الخميس، 19 يوليه 2018 05:06 م
صحيفة أمريكية: ناسا تخطط للعودة إلى سطح القمر بهدف البقاء سطح القمر
كتبت ريم عبد الحميد
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قالت صحيفة "يو إس إيه توداى" الأمريكية إن وكالة الفضاء الأمريكية "ناسا" تسعى للعودة للقمر خلال 10 سنوات، لكن هذه المرة للبقاء.

ومع احتفال الوكالة بالذكرى الـ 49 لمهمة أبولو 11، وهى أول مهمة يذهب فيها البشر إلى سطح القمر، تحدثت الصحيفة عن احتمال العودة إليه مجددا، وقالت إن بوب ريتشاردز، رئيس مجلس إدارة شركة "مون إكسبرس" الذى يصف نفسه بأنه يتيم أبولو، واثق من أن الأمريكيون سيستطيعون خلال 10 سنوات أو نحو ذلك العودة إلى سطح القمر والبقاء عليه على الرغم من أن الولايات المتحدة سبق وأن ألغت برنامج القمر ذو الميزانية الكبرى قبل عدة سنوات بعد انتصار فى سباق الفضاء على روسيا.

وقال ريتشاردز الذى تحاول شركته خفض تكلفة رحلات الروبروتات، إنه نموذج مختلف أن يتم إدخال الاقصاد للاستكشاف والعلوم، ويجب أن يكون جزءا من توسيع متنامى ومستمر فى المجال الاقتصادى والاجتماعى  إلى القمر ثم إلى المريخ وفى النهاية إلى النجوم.

وكانت شركة الفضاء التجارية مون إكسبرس قد أصبحت أول منظمة خاصة تحصل على موافقة الحكومة الفيدرالية الأمريكية للهبوط بمركبة فضائية على سلطح القمر فى عام 2016، لتصبح بذلك رابع جهة تهبط بمركبة فضائية على سطح القمر.


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