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"صحة البرلمان" تبدأ اليوم زيارة مستشفيات الإسكندرية لرصد شكاوى المواطنين

الخميس، 19 يوليه 2018 02:00 ص
"صحة البرلمان" تبدأ اليوم زيارة مستشفيات الإسكندرية لرصد شكاوى المواطنين الوفد البرلمانى من لجنة الصحة
الإسكندرية - هناء أبو العز
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أعلنت إلهام المنشاوى عضو لجنة الصحة بمجلس النواب، موافقة لجنة الصحة على زيارة عدد من المستشفيات فى الإسكندرية، بدءًا من اليوم الخميس، بناءً على طلبها، لمعرفة الأسباب التى تؤدى إلى شكاوى المواطنين من بعض المستشفيات الحكومية والمتخصصة.

 

وأوضحت، فى تصريحات خاصة لـ"اليوم السابع"، أن الزيارة ستبدأ من اليوم، فى وادى النطرون ببعض المستشفيات التى كثرت الشكاوى منها، مشيرًا إلى مبيت أعضاء اللجنة داخل أحد الفنادق بالإسكندرية، لتبدأ الجولة فى مدينة الثغر من اليوم الخميس وحتى السبت.

 

وأشارت إلى أن اللجنة مكونة من 12 عضوًا، أبرزهم رئيسها محمد العمارى، والدكتور عصام القاضى، وليزابيث شاكر، والدكتور عبد العزيز حمودة وعبد الحميد الشيخ، مؤكدة أن اللجنة ستقدم تقريرها بعد انتهاء الجولة، بنسختين إحداهما ستناقش فى الجلسة العامة لمجلس النواب، وأخرى تقدم إلى وزارة الصحة لاتخاذ الإجراءات اللازمة من أجل إصلاح الصحة.

 

وأكدت المنشاوى، أن الجولة ستكون بعدد من المستشفيات الحكومية، ومستشفيات التأمين الصحى، بالإضافة إلى المستشفيات المتخصصة، والتابعة للمؤسسات العلاجية.


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