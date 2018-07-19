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شاهد.. وزير الدفاع التركى يخشى تناول كعكة خوفا من "دس السم"

الخميس، 19 يوليه 2018 10:13 م
شاهد.. وزير الدفاع التركى يخشى تناول كعكة خوفا من "دس السم" خلوصى أكار
كتب- هاشم الفخرانى
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فى مشهد جديد يدل على خوف القيادات العسكرية فى تركيا من جنود الجيش عقب حملة الاعتقالات التى طالت جنود ورتب رفيعة باالقوات البرية والبحرية والجوية، رفض وزير الدفاع التركى خلوصى أكار تناول كعكة مع الجنود الأتراك إلا بعد تناولهم قطع منها.

وتداول نشطاء مقطع فيديو لوزير الدفاع وهو يقوم بتقسيم كعكة، لكنه يرفض تناول أى قطعة منها إلا عقب تناول الجنود والاطمئان أنها خالية من أى سم.

 

وكان الرئيس التركى رجب طيب أردوغان اختار "أكار" وزيرا للدفاع عقب ترقيته، حيث كان يشغل منصب رئيسا للأركان.


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