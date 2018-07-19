شاهد فى دقيقة.. أخطر 10 قضايا ضبطتها الرقابة الإدارية خلال 3 شهور

إعداد : حازم عادل

يرصد "اليوم السابع" أخطر 10 قضايا كشفت عنها هيئة الرقابة الإدارية خلال 3 شهور، إذ نجحت فى إلقاء القبض على رئيس مصلحة الجمارك متلبسا بتقاضى رشوة بالعملات المحلية والأجنبية، من بعض المستخلصين الجمركيين مقابل تهريب بضائع محظور استيرادها، ودون سداد الرسوم الجمركية المستحقة عليها .

ولم تكن هذه القضية هى الأولى بل سبقه سقوط رئيس شركة مياه الجيزة، ورئيس حى الدقى، ورئيس الشركة القابضة للمواد الغذائية بصحبة مستشارى وزير التموين، والتى بلغت أكثر من 10 قضايا خلال الـ 3 أشهر الأخيرة.

لمزيد من الفيديوهات الإخبارية والرياضية والسياسية والترفيهية زورا قناة فيديو 7 على الرابط التالى..

https://www.youtube.com/channel/UCbnJMCY2WSvvGdqWrOjo8oQ?disable_polymer=true