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سيارات الإسعاف تنقل 12جثة و28مصابا من ضحايا حادث تصادم المنيا للمستشفيات

الخميس، 19 يوليه 2018 10:11 ص
سيارات الإسعاف تنقل 12جثة و28مصابا من ضحايا حادث تصادم المنيا للمستشفيات حادث تصادم - صورة أرشيفية
فريق المحافظات
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ارتفع عدد ضحايا حادث تصادم سيارة نقل وأخرى ربع نقل على طريق قرية الشرفاء بمحافظة المنيا إلى 12 حالة وفاة ووصل عدد المصابين لـ28 مصابا معظمهم من عمال المحاجر، وتبين أن السيارة النقل كانت محملة بالأسمنت واصطدمت بعد تصادمها بالسيارة الربع نقل بمنزل مكون من طابقين ويضم أسفله كافتيريا ومطعم، وذلك بقرية الشرفاء المؤدى للمنيا الجديدة والطريق الصحراوى الشرقى.
 
وكان اللواء ممدوح عبد المنصف مدير الأمن، تلقى اخطارا من العميد الدكتور منتصر عويضة مدير إدارة البحث الجنائى بورود إشارة من عمليات النجدة، تفيد وقوع حادث مرورى بطريق قرية الشرفا المؤدى للمنيا الجديدة والصحراوى الشرقى.
 
انتقلت سيارات الإسعاف ورجال المباحث الجنائية، وتبين بالفحص الأولى أن سيارة نقل بمقطورة محمله بالأسمنت اصطدمت بمنزل مكون من طابقين يضم الطابق الأول كافتيريا ومطعم، وذلك نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد سائقها، وفشله فى السيطرة عليها، ونتج عن ذلك مصرع 12 شخصا وإصابة 28 معظمهم من عمال المحاجر. وتم نقل جثث الضحايا لمشرحة مستشفى الحميات والمنيا العام، والمصابين لمستشفى التأمين الصحى.

 


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