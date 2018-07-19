video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 05:34 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير روسيا لدى اليونان: موسكو تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين

الخميس، 19 يوليه 2018 04:18 م
سفير روسيا لدى اليونان: موسكو تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين لافروف
أ ش أ
إضافة تعليق

قال السفير الروسى لدى اليونان أندريه ماسلوف إن بلاده تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين لدى موسكو، لكن لم يعرف بعد عدد هؤلاء الدبلوماسيين وموعد طردهم.

وقال ماسلوف - فى تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس -  لقد قلنا بالفعل إن إجراءات للرد بالمثل ستعقب ما حدث، لا أعرف متى ومن وما العدد الدقيق، لكن بالطبع، وبما يتناسب مع الممارسات الحالية، سيكون هناك إجراءات انتقامية.

وأضاف أن موعد زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى أثينا والمقررة فى سبتمبر القادم لم يعد مناسبا الآن، وهى زيارة بناء على دعوة وجهتها أثينا إلى لافروف الشهر الماضى .

وكانت صحيفة كاثمرينى اليونانية قد أفادت فى 11 يوليو الجارى - نقلا عن مصادر دبلوماسية - أن أثينا قررت طرد دبلوماسيين اثنين روسيين ومنع اثنين آخرين من دخولها، لاتهامهم بالتدخل فى شؤون البلاد الداخلية وتهديد أمنها القومى من خلال جمعهم للمعلومات وتقديمهم رشاوى لمسؤولين يونانيين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية لاحقا طرد الدبلوماسيين الروس، فيما أكدت الخارجية الروسية من جانبها أن ما حدث لن يمر دون عواقب، وأن موسكو سترد بالمثل.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

اليونان تطالب روسيا بالكف عن التدخل فى شؤونها

روسيا تؤجل زيارة لافروف إلى اليونان بعد خلاف دبلوماسى

اليونان

اخبار اليونان

اخبار العالم

اليونان اليوم

اخبار روسيا




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة