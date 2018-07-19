سفير روسيا لدى اليونان: موسكو تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين

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قال السفير الروسى لدى اليونان أندريه ماسلوف إن بلاده تعتزم طرد دبلوماسيين يونانيين لدى موسكو، لكن لم يعرف بعد عدد هؤلاء الدبلوماسيين وموعد طردهم.

وقال ماسلوف - فى تصريحات لوكالة أنباء تاس الروسية اليوم الخميس - لقد قلنا بالفعل إن إجراءات للرد بالمثل ستعقب ما حدث، لا أعرف متى ومن وما العدد الدقيق، لكن بالطبع، وبما يتناسب مع الممارسات الحالية، سيكون هناك إجراءات انتقامية.

وأضاف أن موعد زيارة وزير الخارجية الروسى سيرجى لافروف إلى أثينا والمقررة فى سبتمبر القادم لم يعد مناسبا الآن، وهى زيارة بناء على دعوة وجهتها أثينا إلى لافروف الشهر الماضى .

وكانت صحيفة كاثمرينى اليونانية قد أفادت فى 11 يوليو الجارى - نقلا عن مصادر دبلوماسية - أن أثينا قررت طرد دبلوماسيين اثنين روسيين ومنع اثنين آخرين من دخولها، لاتهامهم بالتدخل فى شؤون البلاد الداخلية وتهديد أمنها القومى من خلال جمعهم للمعلومات وتقديمهم رشاوى لمسؤولين يونانيين.

وأكد المتحدث باسم الحكومة اليونانية لاحقا طرد الدبلوماسيين الروس، فيما أكدت الخارجية الروسية من جانبها أن ما حدث لن يمر دون عواقب، وأن موسكو سترد بالمثل.