video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 09:01 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

سفير الصين بأمريكا: نجاح الاقتصاد الصينى لم يتحقق بالسرقة

الخميس، 19 يوليه 2018 07:27 م
سفير الصين بأمريكا: نجاح الاقتصاد الصينى لم يتحقق بالسرقة الرئيس الصينى
أ ش أ
إضافة تعليق

أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة تسوى تيان كاى، أن النجاح الاقتصادى للصين لم يتحقق أبدا عن طريق السرقة من أحد ولن يكون أبدا كذلك، مشددا على أن دوافع الحرب التجارية الأمريكية خاطئة.

وقال كاى –فى مقال باسمه تم نشره فى صحيفة يو إس إيه توداى الأمريكية، تعليقا على اتهامات أمريكية للصين بنقل التكنولوجيا قسرا وسرقة حقوق الملكية الفكرية، نقلت وسائل إعلام صينية اليوم الخميس مقتطفات منه- إن الصين ملتزمة استراتيجيا بحماية حقوق الملكية الفكرية، وقطعت خطوات مهمة من أجل ذلك بوضوح.

وأضاف كاى قمنا بتقنين نظام حماية قانونى قوى لحقوق الملكية الفكرية يتضمن إنشاء محاكم خاصة بحقوق الملكية الفكرية ومحاكم مخصصة تعزز الدور المسيطر للسلطة القضائية فى حماية ههذ الحقوق.

وتابع منذ الدخول فى منظمة التجارة العالمية عام 2001، سجلت الضريبة على الممتلكات الفكرية التى سددتها الصين إلى أصحاب الحقوق الأجنبية نموا سنويا بنسبة 17% لتبلغ 28.6 مليار دولار فى عام 2017، وإن أكثر من 7 مليارات دولار منها ذهبت إلى الولايات المتحدة.

وأشار كاى إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا أو أى تعاون آخر بين الشركات الصينية والشركات الأجنبية، فإنه يكون متعلقا بتعاقدات طوعية بصورة بحتة، وإن الكثير من الشركات الأجنبية حققت منافع ضخمة من إقامة مشروعات مشتركة فى الصين على مر السنين، معتبرا أن الدوافع الأمريكية للحرب التجارية خاطئة.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أوروبا تسعى للخروج من العباءة الأمريكية.. سياسات ترامب تقود القارة العجوز للاستقلالية.. الاتحاد يزاحم نفوذ واشنطن فى آسيا باتفاقات مع الصين واليابان.. وتحركات أوروبية لرسم خريطة جديدة للقوى الدولية فى العالم

محمد بن زايد عن زيارة رئيس الصين: علاقتنا راسخة وشراكتنا القادمة استجابة للمتغيرات

الصين

اخبار الصين

اخبار العرب

اخبار العالم

اقتصاد الصين




لا تفوتك
الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

الداخلية تعلن الكشف الطبى المجانى على المواطنين بالعيادات الخارجية بمستشفياتها

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

فيديو و صور.. الرئيس السيسى يصل السودان فى زيارة تستغرق يومين

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

العثور على سائل أحمر داخل تابوت الإسكندرية.. خبيرة آثار: فتح غطاء التابوت ساعة للتهوية وبدء الترميم بالموقع.. وأثريون: أعاد حلم العثور على مقبرة الإسكندر الأكبر.. وزاهى حواس يدعو لوقف التكهنات غير العلمية

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

صور.. تفاصيل مصرع 12 شخصا وإصابة 28 آخرين فى حادث اصطدام سيارة محملة بالأسمنت بميكروباص ومنزل وكافتيريا بالمنيا.. "الصحة" ترفع درجة الاستعدادات القصوى بالمستشفيات.. وإزالة آثار الحادث وفتح الطريق أمام السيارات

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

كوكا يرد على صور محمد صلاح فى جزر المالديف: "هتضرب هنضرب"

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

قاضى المعارضات يخلى سبيل بشير التابعى فى اتهامه بترويع المواطنين

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة