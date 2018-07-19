سفير الصين بأمريكا: نجاح الاقتصاد الصينى لم يتحقق بالسرقة

أ ش أ

أكد سفير الصين لدى الولايات المتحدة تسوى تيان كاى، أن النجاح الاقتصادى للصين لم يتحقق أبدا عن طريق السرقة من أحد ولن يكون أبدا كذلك، مشددا على أن دوافع الحرب التجارية الأمريكية خاطئة.

وقال كاى –فى مقال باسمه تم نشره فى صحيفة يو إس إيه توداى الأمريكية، تعليقا على اتهامات أمريكية للصين بنقل التكنولوجيا قسرا وسرقة حقوق الملكية الفكرية، نقلت وسائل إعلام صينية اليوم الخميس مقتطفات منه- إن الصين ملتزمة استراتيجيا بحماية حقوق الملكية الفكرية، وقطعت خطوات مهمة من أجل ذلك بوضوح.

وأضاف كاى قمنا بتقنين نظام حماية قانونى قوى لحقوق الملكية الفكرية يتضمن إنشاء محاكم خاصة بحقوق الملكية الفكرية ومحاكم مخصصة تعزز الدور المسيطر للسلطة القضائية فى حماية ههذ الحقوق.

وتابع منذ الدخول فى منظمة التجارة العالمية عام 2001، سجلت الضريبة على الممتلكات الفكرية التى سددتها الصين إلى أصحاب الحقوق الأجنبية نموا سنويا بنسبة 17% لتبلغ 28.6 مليار دولار فى عام 2017، وإن أكثر من 7 مليارات دولار منها ذهبت إلى الولايات المتحدة.

وأشار كاى إلى أنه عندما يتعلق الأمر بالتكنولوجيا أو أى تعاون آخر بين الشركات الصينية والشركات الأجنبية، فإنه يكون متعلقا بتعاقدات طوعية بصورة بحتة، وإن الكثير من الشركات الأجنبية حققت منافع ضخمة من إقامة مشروعات مشتركة فى الصين على مر السنين، معتبرا أن الدوافع الأمريكية للحرب التجارية خاطئة.