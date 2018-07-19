سفير إندونيسيا يتفقد معرض بلاده للأشغال اليدوية فى الزقازيق

الشرقية - إيمان مهنى

تفقد اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية وبرفقته السفير حلمى فوزى سفير دولة أندونيسيا بالقاهرة، اليوم الخميس، معرض المشغولات اليدوية المصرية الإندونيسية والمقام على هامش اليوم الثقافى المصرى الإندونيسى بمكتبة مصر العامة بمدينة الزقازيق، وبحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة وعدد من نواب البرلمان.

أشاد المحافظ والسفير بالمنتجات المعروضة مؤكدا أنها مستوحاة من البيئة وتعبر عن البيئة المصرية والإندونيسية وتمثل انعكاسا للحياة فى البلدين .

وأوضح محافظ الشرقية أن مكتبة مصر العامة تمثل وعاء فكريا وثقافيا وتنويريا، وتقدم مواد ثقافية وتتيح معلومات "الكتب ، المجلات ، المواد السمع بصرية" مثل الفيديو وغيرها وتشجيع الأفراد من جميع الأعمار والطبقات الاجتماعية لتنمية معارفهم والاستفادة من المواد الثقافية المتاحة بالمكتبة، وتواكب الاهتمام بالتعليم الذاتى ، بالإضافة إلى فتح قنوات للأنشطة الثقافية والتسلية.

كان اللواء خالد سعيد محافظ الشرقية، استقبل بمكتبه بالديوان العام السفير حلمى فوزى سفير دولة إندونيسيا بالقاهرة ، بحضور السفير رضا الطايفى مدير صندوق مكتبات مصر العامة واللواء السعيد عبد المعطى مستشار المحافظ للمشروعات التنموية والتنمية المحلية وعدد من نواب البرلمان ، وذلك فى إطار زيارته لمحافظة الشرقية للمشاركة فى حضور فعاليات ملتقى اليوم الثقافى المصرى الإندونيسى والمقام بمكتبه مصر العامة بمدينة الزقازيق .

قال محافظ الشرقية إن الهدف من الملتقى تبادل الثقافات بين مصر وإندونيسيا فى جميع المجالات الاجتماعية والثقافية والسياسية والاقتصادية وتفعيلاً لبرتوكول التعاون بين صندوق مكتبات مصر والسفارة الإندونيسية وتبادل الثقافات والمعلومات والتزود بالمعرفة.

وأكد محافظ الشرقية ضرورة بحث سبل التعاون فى كافة المجالات بين البلدين ولتدعيم العلاقات المصرية الإندونيسية ومد جسور التعاون والتواصل من أجل تحقيق رفاهية تعود على الشعبين الصديقين فى إطار العلاقات الوطيدة التى تجمع بين دول مصر الصديقة.

وأشار محافظ الشرقية إلى أن المحافظة تضم 4 مناطق صناعية وبها ما يقارب 4 آلاف مصنع فى الصناعات المختلفة ونتطلع لمزيد من التعاون المشترك مع بلادكم لتحسين وتنمية التجارة والصناعة وتحسين الدخل بما يعود بالنفع على إقتصاد البلدين .

قدم المحافظ عرضا للفرص السياحية المتاحة داخل محافظة الشرقية مؤكدا أن المحافظة تضم منطقتين للآثار بصان الحجر وتل بسطة وبهما مايقرب من ثلث أثار مصر .

وأكد السفير الإندونيسى ، أن بلاده تتطلع لمزيد من التعاون المشترك بين أندونيسيا ومحافظة الشرقية وبحث فرص الاستثمار المتاحة لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين مستوى المعيشة للمواطنين فى البلدين مشيراً إلى أن مصر وإندونيسيا تربطهما علاقات قوية منذ التاريخ القديم .

وقال إن محافظة الشرقية غنية بمنتجاتها الزراعية لذلك نتطلع فى المستقبل لتبادل الخبرات فى مجال الزراعة من خلال الزيارات المتبادلة بين البلدين .



معرض مصرى إندونيسي



استقبال السفير الإندونيسي



معرض مصري إندونيسي