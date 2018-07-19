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ربة منزل تتهم زوجها بإشعال النار بجسدها لخلافات بينهما بالشرقية

الخميس، 19 يوليه 2018 02:12 م
ربة منزل تتهم زوجها بإشعال النار بجسدها لخلافات بينهما بالشرقية اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية
الشرقية- فتحية الديب
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استقبلت مستشفى ههيا للحروق بمحافظة الشرقية، اليوم، ربة منزل مصابة بحروق بنسبة 75% واتهمت زوجها بسكب كمية من البنزين عليها بسبب خلافات بينهما، وتم إخطار نيابة ههيا بالواقعة، عمرو سيف، مدير نيابة ههيا، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.

 

تلقى اللواء رضا طبلية، مدير أمن الشرقية، إخطار من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد وصول بلاغا من مستشفى ههيا للحروق، بوصول" نورا م ع" 30 سنة ربة منزل مقيمية الديدمون مركز فاقوس، مصابة بحروق بنسبة 75%، بجميع أجزاء الجسم، وبسؤالها اتهمت زوجها" محمد أ" بسكب البنزين عليها وإشعال النيران بها، بسبب خلافات زوجية، وتم إخطار النيابة العامة بالواقعة. 

 

 

 

 

 

 


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