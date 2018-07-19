ربة منزل تتهم زوجها بإشعال النار بجسدها لخلافات بينهما بالشرقية

الشرقية- فتحية الديب

استقبلت مستشفى ههيا للحروق بمحافظة الشرقية، اليوم، ربة منزل مصابة بحروق بنسبة 75% واتهمت زوجها بسكب كمية من البنزين عليها بسبب خلافات بينهما، وتم إخطار نيابة ههيا بالواقعة، عمرو سيف، مدير نيابة ههيا، وبإشراف المستشار وليد جمال المحامى العام لنيابات شمال الشرقية.