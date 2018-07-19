رانيا المشاط تبحث مع رئيس "إعمار" مشاركته كمساهم فى صندوق الاستثمار السياحى

بحثت وزيرة السياحة الدكتورة رانيا المشاط، مع رجل الأعمال الإماراتى محمد العبار مؤسس ورئيس مجلس إدارة إعمار العقارية مشروعات الاستثمار السياحى للشركة فى مصر خلال الفترة القادمة وخاصة فى منطقة الساحل الشمالي، فضلا عن مشاركة شركة (إعمار) كمساهم استراتيجى فى صندوق الاستثمار السياحى (على غرار صناديق الملكية الخاصة) والذى يهدف إلى تنمية القطاع من خلال إعادة الهيكلة المالية للفنادق للمنشآت السياحية المتعثرة ماليا عن طريق تخفيض المديونية بضخ رؤوس أموال جديدة من الصندوق لتوفير رأس المال العامل المطلوب، وسوف يبدأ الطرفان فى صياغة آليات تنفيذ هذه المشاركة.

وأشادت الوزيرة بالاستثمارات الفندقية لإعمار فى مراسي، مشيرة إلى فندق العلمين الجديد الذى افتتحته أول أمس، والذى قامت مجموعة إعمار للضيافة التابعة لشركة إعمار العقارية بتحديثه وتطويره بالكامل.

وقالت الوزيرة أن اهتمام الشركة بالاستثمار السياحى فى الساحل الشمالى تتوافق مع توجه الدولة وقيادتها السياسية الذى يهدف إلى تنمية هذه المنطقة والاستفادة منها سياحيا على مدار العام، وليس فى شهور الصيف فقط، مضيفة أنها خطوة مهمة لجذب السائحين من ذوى الإنفاق المرتفع، إلى جانب الشرائح الأخرى التى تسعى الوزارة للحفاظ عليها وجذب المزيد منها.

وأكدت الوزيرة أن زيادة حجم الاستثمارات فى مصر وفى منطقة الساحل الشمالى بأكمله من شأنها أن تسهم فى تحقيق تنمية مستدامة فى هذه المنطقة الواعدة، إلى جانب فرص العمل الحقيقية التى ستوفرها تلك المشروعات، موضحة أن الوزارة سوف تضع منطقة الساحل الشمالى نصب أعينها فى خطة الترويج الدولية الجديدة لها.

من ناحيته، أعرب العبار عن سعادته بافتتاح هذا الفندق التاريخي، الذى قامت الشركة بتحديثه بتكلفة إجمالية بلغت 5ر1 مليار جنيه، مضيفا أن الفندق سيمثل نقلة نوعية فى عالم الضيافة مما سيكون عامل جذب للمنطقة، وقال أن الشركة تخطط لزيادة عدد الفنادق بمشروع مراسى إلى 6 فنادق، تضم نحو 3000 غرفة بحلول عام 2021، بإجمالى استثمارات حوالى 6 مليارات جنيه.

وأضاف أن مصر تأتى فى المرتبة الثالثة فى الوقت الراهن فيما يتعلق بحجم محفظة استثمارات إعمار بعد كل من الإمارات والهند، إلا أنه توقع أن تتقدم للمركز الثانى خلال سنوات قليلة فى ظل الفرص الهائلة المتاحة بها.

وأكد أن شركة إعمار تبحث عن فرص استثمارية سياحية جديدة فى منطقة الساحل الشمالى الممتد حتى مرسى مطروح، لأنه يرى أنها تفوق سواحل جنوب أوروبا، كما أنه يتطلع للاستثمار فى فنادق مدينة القاهرة خاصة فى ضوء زيادة الحركة السياحية الوافدة إليها.

وأشار العبار إلى أن الشركة تقوم حاليا بإنشاء مارينا بمراسى لاستقبال المراكب واليخوت كبيرة الحجم بتكلفة ما يقرب من مليار جنيه، وقال إن هذه المارينا التى تعد الأولى من نوعها على ساحل البحر المتوسط فى مصر، من المزمع الانتهاء منها عام 2020.

جدير بالذكر أن حجم استثمارات شركة إعمار فى مصر يقترب حاليًا من نحو 50 مليار جنيه ينتظر أن يتم مضاعفتها إلى 100 مليار خلال السنوات الخمس المقبلة.