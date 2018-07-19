رئيس وزراء المجر لإسرائيل: اليهود يشعرون بالأمان فى ظل حكومتى

رويترز

قال رئيس وزراء المجر فيكتور أوربان، صاحب النزعة القومية الذى أثارت سياساته قلق اليهود فى بلاده، خلال زيارته لإسرائيل اليوم الخميس إن لليهود أن يشعروا بالأمان فى ظل حكومته.

وأكد أوربان مجددا خلال زيارته التى يقوم بها ردا لزيارة رئيس الوزراء الإسرائيلى بنيامين نتنياهو لبودابست قبل عام، إن المجر لن تتهاون على الإطلاق مع معاداة السامية.

وقال أوربان وفقا لترجمة للعبرية لتصريحاته للصحفيين باللغة المجرية فى بداية محادثاته مع نتنياهو "جميع المواطنين اليهود فى المجر تحت حماية الحكومة".

وأضاف "نحن نفخر بأن الذين يعرفون أنفسهم بأنهم يهود ويمارسون التقاليد اليهودية فى المجر يشعرون بالأمان".