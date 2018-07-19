رئيس هيئة البريد: تقديم خدمات بريدية عبر تطبيق على الموبايل قريبا

كتب سمير حسنى

قال عصام الصغير، رئيس مجلس إدارة هيئة البريد المصرى، إن سبب النقلة التى حدثت بالهيئة هو الاعتماد الكامل على التكنولوجيا، مشيرا إلى أن مكاتب البريد تحولت إلى مراكز للخدمات، متابعا: "معندناش أوراق وأختام زمان، وكل حاجة تتم اون لاين، ويستطيع المواطن أن يوثق الشهادات ودفع الغرامات والمخالفات فى مكتب البريد".

وأكد رئيس هيئة البريد، فى لقاء على قناة "إكسترا نيوز"، على اختفاء الزحمة وطوابير المواطنين أمام مكاتب البريد، مشيرا إلى أن مكاتب البريد تعمل حتى الساعة 8 مساءً، كاشفا عن تقديم الخدمات البريدية للمواطنين عبر تطبيقات الموبايل قائلا: "قريبا يستطيع المواطن أن يحصل على خدمات البريد عن طريق تطبيق فى الموبايل".