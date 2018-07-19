video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 02:12 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

رئيس الوزراء الإيطالى يدعو لتشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين

الخميس، 19 يوليه 2018 12:16 م
رئيس الوزراء الإيطالى يدعو لتشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى
روما (أ ش أ)
إضافة تعليق

دعا رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين.

وقال كونتى إنه وجه دعوة لأن تصبح إدارة المهاجرين وإعادة توزيعهم فى أوروبا "ممارسة لا تعتمد على اتصالاتنا بشركائنا، بل تعهد إلى لجنة وزارية أو لجنة الأزمات تحت إشراف المفوضية الأوروبية، التى تكون بعد ذلك وسيطًا بين مختلف الحكومات".

وأشار كونتي، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى أنه كتب أمس الأول الثلاثاء الماضى "رسالة ثانية إلى رئيس البرلمان الأوروبى جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك لمطالبتهما بأن يصبح ما حدث يوم الأحد الماضى، من توزيع للمهاجرين الذين رسوا فى إيطاليا، تدخلًا أوروبيًا طبيعيًا".

ورأى رئيس الحكومة الإيطالية أن "الدول غير الأوروبية الأخرى إذا وافقت على إنشاء مراكز حماية للنظر بطلبات اللجوء، وليس مجرد نقاط ساخنة، فإن اللاجئين الحقيقيين الذين سيمتلكون الحق بالقدوم إلى أوروبا، يمكننا نقلهم عبر ممرات إنسانية، مما يضع حدا لعمل مهربى البشر".

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الاتحاد الاوروبى ينشر حرس حدود فى مقدونيا لمواجهة تدفق المهاجرين

ترحيل 26 مهاجرا إفريقيا إلى بلادهم لإقامتهم غير الشرعية بالبلاد

الهجرة الدولية: وصول نحو 51 ألف مهاجر إلى أوروبا بحرًا هذا العام

رئيس الوزراء الايطالى

ايطاليا

المهاجرين

لجنه ازمات اوروبيه




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة