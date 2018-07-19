رئيس الوزراء الإيطالى يدعو لتشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين

روما (أ ش أ)

دعا رئيس الوزراء الإيطالى جوزيبى كونتى، اليوم الخميس، إلى تشكيل لجنة أزمات أوروبية لتوزيع المهاجرين.

وقال كونتى إنه وجه دعوة لأن تصبح إدارة المهاجرين وإعادة توزيعهم فى أوروبا "ممارسة لا تعتمد على اتصالاتنا بشركائنا، بل تعهد إلى لجنة وزارية أو لجنة الأزمات تحت إشراف المفوضية الأوروبية، التى تكون بعد ذلك وسيطًا بين مختلف الحكومات".

وأشار كونتي، وفقا لوكالة أنباء "آكي" الإيطالية، إلى أنه كتب أمس الأول الثلاثاء الماضى "رسالة ثانية إلى رئيس البرلمان الأوروبى جان كلود يونكر ورئيس المفوضية الأوروبية دونالد توسك لمطالبتهما بأن يصبح ما حدث يوم الأحد الماضى، من توزيع للمهاجرين الذين رسوا فى إيطاليا، تدخلًا أوروبيًا طبيعيًا".

ورأى رئيس الحكومة الإيطالية أن "الدول غير الأوروبية الأخرى إذا وافقت على إنشاء مراكز حماية للنظر بطلبات اللجوء، وليس مجرد نقاط ساخنة، فإن اللاجئين الحقيقيين الذين سيمتلكون الحق بالقدوم إلى أوروبا، يمكننا نقلهم عبر ممرات إنسانية، مما يضع حدا لعمل مهربى البشر".