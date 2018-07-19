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رئيس "الأركان" اليمنى: بناء المؤسسة العسكرية يجرى على قدم وساق "فيديو"

الخميس، 19 يوليه 2018 06:49 م
رئيس "الأركان" اليمنى: بناء المؤسسة العسكرية يجرى على قدم وساق "فيديو" الجيش اليمنى
إيمان حنا
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تفقد رئيس هيئة الأركان العامة اللواء الركن دكتور طاهر بن على العقيلى، اليوم الخميس، مدرسة القوات الخاصة بمحافظة مأرب، واطلع على سير البرنامج التدريبى الذى يقدم لمنتسبى الجيش الوطنى.

و أشاد بالجهود التى تبذلها إدارة التدريب لتأهيل منتسبى الجيش وتخريج كوادر متخصصة وذات كفاءة عالية، و نقل للضباط والصف والجنود تحيات القيادة السياسية والعسكرية ممثلة بالرئيس المشير الركن عبدربه منصور هادى رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، ونائبه، ورئيس الوزراء.

وثمن اللواء العقيلى مستوى المهارات التى استعرضها المتدربين، مشددًا على بذل المزيد من الجهود والحرص على الاستفادة من الدورات التأهيلية واكتساب المهارات النوعية، التى تمكنهم من القيام بواجبهم على أكمل وجه.

ولفت رئيس الأركان إلى أن عملية بناء المؤسسة العسكرية تجرى على قدم وساق، وأن القوات المسلحة لن تدخر جهدا فى الحفاظ على الثوابت الوطنية ولن تسمح بالعودة إلى ما قبل 26 من سبتمبر، لافتًا إلى أن أبطال الجيش فى مختلف الجبهات جاهزون لحسم المعركة ودحر المليشيات الكهنوتية من كل شبر فى ثرى الوطن.

 

https://youtu.be/zU0zUJm1sQE

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