دواوين الوزارات × 24 ساعة.. الصحة: بدء عمل غرفة عمليات "قوائم الانتظار"

أسفر نشاط دواوين عموم وزارات الحكومة خلال الـ24 ساعة الماضية، عن سلسلة من الأخبار التى تهم الجمهور وتتضمن عرضًا لنشاط الوزراء، ويقدم "اليوم السابع" أهم الأخبار، خاصة الملفات الحيوية والخدمية.
وزارة الصحة:
تكليفات الرئيس لإنهاء قوائم انتظار العمليات الحرجة موضع التنفيذ.. "الصحة" تشكل غرفة عمليات لمتابعة تسجيل الحالات المرضية لإجراء عملياتهم.. وخط ساخن برقم 15300 للرد على الاستفسارات.. وعلاج 123 حالة منتظرة
وزارة التموين:
على المصيلحى وزير التموين فى حوار لـ"اليوم السابع": إضافة المواليد الجدد على بطاقات التموين أول أغسطس لمدة 3 أشهر.. لن نمس قاعدة بيانات المستفيدين من الدعم.. 85% من التجار التزموا بكتابة الأسعار على المنتجات
وزارة التربية والتعليم:
مفاجأة.. 6 آلاف طالب بقنا يحررون محاضر شطب لإعادة امتحانات بعض مواد الثانوية العامة.. مصادر: على المتضررين التقدم بتظلم "عدم الاعتداد بالدرجة" لإعادة الاختبار.. وتكشف: 35 ألف طالب تظلموا فى يومين
وزارة الإسكان:
وزارة الأوقاف:
"الأوقاف" تطيح بأباطرة "بيزنس البركة" بالأضرحة.. تعيين مدير إدارى لمساجد "آل البيت".. طرد 43 عاملا متطوعا يؤجرون أماكن الصالحين لصالحهم.. تغيير 41 موظفا رسميا و"سنة" حد أقصى للخدمة.. وحملات تفتيش مفاجئة
وزارة النقل:
مفاجأة.. تحقيقات "السكة الحديد" فى حادث قطار المرازيق تكشف تعطل "التحويلة" قبل الحادث بيوم.. وتؤكد: المسئولية مشتركة بين السائق ومراقب الحركة ومسئول الإشارات.. وتحليل بيانات جهاز "ATC" يحدد المخطئ
وزارة الزراعة:
وزارة التعليم العالى:
الجمعة آخر أيام مرحلة التنسيق الأولى.. وزير التعليم العالى لـ"اليوم السابع": 80 ألفا سجلوا رغباتهم من إجمالى 126807.. السيد عطا: المتخلفون عن المرحلة لا يلومن إلا أنفسهم.. ويؤكد: لن يعاد تنسيق أى طالب مرة أخرى
وزارة الكهرباء:
وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج:
وزارة القوى العاملة:
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