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الخميس، 19 يوليه 2018 03:11 م
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حملة نظافة مكبرة ورش عمل بمركز ومدينة أطسا بالفيوم

الخميس، 19 يوليه 2018 02:04 م
حملة نظافة مكبرة ورش عمل بمركز ومدينة أطسا بالفيوم
الفيوم رباب الجالى
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قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أطسا بمحافظة الفيوم بعمل حملة نظافة مكبرة (ورش عمل) بمركز ومدينة أطسا تم خلالها رفع القمامة من الشوارع الرئيسية والفرعية بالمدينة، ونقلها إلى المدفن الصحى بقصر الباسل.
 
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وذلك فى إطار توجيهات الدكتور جمال سامى محافظ الفيوم وبناء على تعليمات الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة أطسا بالاهتمام والمتابعة المستمرة لمنظومة النظافة والاهتمام بالمظهر الجمالى والحضارى لكافة قرى مركز ومدينة أطسا، حيث تم رفع كميات كبيرة من القمامة من محطة ترحيل دفنو بسيارات الوحدات المحلية، ونقلها إلى المدفن الصحى بقصر الباسل، كما تم تمهيد طريق دفنو.
 
وأثناء مرور الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة أطسا والمتابعة على أعمال ورش العمل ورفع القمامة تلاحظ ميل بعض أعمدة الإنارة على الطريق المؤدى إلى محطة الترحيل وطريق عزبة زكريا، وعلى الفور أصدر توجيهاته إلى مسئول قطاع الكهرباء بمركز أطسا لعمل اللازم من تعديل لهذه الأعمدة دون تأخير ومراجعة جميع الأعمدة على الطرق الأخرى.
 
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كما استمع الدكتور بسام أحمد عزام رئيس مركز ومدينة أطسا إلى شكوى أحد المواطنين من مدخل عزبة شحاته واحتياجه إلى التمهيد ورفع الإشغالات لتوسعة الطريق وغطاء وصيانة خط الطرد الرئيسى للصرف الصحى بطريق دفنو الحجز، وعلى الفور أصدر توجيهاته إلى نائب رئيس المركز لشئون المرافق والإشغالات لحل المشكلة بالتعاون والتنسيق مع مرفق المياه والصرف الصحى بأطسا، وتمهيد طريق عزبة شحاته ورفع كافة الإشغالات، تمت الحملة بمعدات الوحدة المحلية بمركز ومدينة أطسا ومعدات الوحدات المحلية، وبحضور عبدا التواب نصر عبد التواب نائب رئيس المركز لشئون القرى ومحمد شعبان نائب رئيس المركز لشؤن المرافق والإشغالات.
 
وأكد رئيس مركز ومدينة أطسا على استمرار حملات النظافة ورفع المخلفات والقمامة من الشوارع والميادين، مشددًا على الجميع بضرورة استمرار إزالة الإشغالات والاستجابة لأى بلاغات أو شكاوى من المواطنين وبحث المشاكل التى تواجههم.
 
 
 
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