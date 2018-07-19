حملة لإزالة الإشغالات ببندر ديروط وتحرير 17 مخالفة تموينية بقرى المركز

أسيوط - محمود عجمى

شنت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة ديروط بأسيوط، اليوم الخميس، حملة مكبرة لإزالة الإشغالات بشارع الجمهورية وميدان المحطة وشارع سعد زغلول وشارع الجيش ونقل الباعة الجائلين إلى الأسواق المخصصة لهم، وذلك فى إطار خطة المجلس التنفيذى للمحافظة برئاسة المهندس ياسر الدسوقى محافظ أسيوط لرفع جميع الاشغالات من الشوارع والميادين ومنع الزحام المرورى وتكثيف الحملات التموينية.

وأشار العميد علاء عبد الجابر رئيس مركز ومدينة ديروط بأسيوط ، إلى أن الحملات التموينية والرقابية مستمرة بقرى المركز لرفع جميع الإشغالات والتعديات وضبط الأسعار بالأسواق ومتابعة حركة البيع والشراء وتحرير المخالفات التموينية بالتنسيق مع إدارة تموين ديروط برئاسة المهندس كامل عبد الباسط صالح مدير الادارة ، وتم تحرير 17 مخالفة تموينية بقرى المركز لحيازة سلع تموينية منتهية الصلاحية وإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات وناقص الوزن وعدم الاحتفاظ بسجل التفتيش وعدم نظافة أدوات العجن وعدم إعطاء بون صرف خبز .

وأضاف رئيس المركز إلى أنه جارى تكثيف حملات ضبط الأسعار والرقابة على الأسواق والمحال التجارية بمختلف قرى المركز ومحاربة تجار السوق السوداء ومنع التلاعب أو تهريب السلع التموينية المدعمة.