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حكومة فلسطين: نرحب بأية جهود لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس

الخميس، 19 يوليه 2018 10:20 ص
حكومة فلسطين: نرحب بأية جهود لتحقيق المصالحة بين فتح وحماس رئيس حكومة الوفاق الفلسطينية رامى الحمد الله
كتب : أحمد جمعة
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أصدرت حكومة الوفاق الوطنى الفلسطينية، اليوم الخميس، بيانا رحبت فيه بأية جهود تبذل من أجل تحقيق المصالحة الوطنية الفلسطينية بين حركتى فتح وحماس.

 

وقال يوسف المحمود المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، فى بيان صحفى أوردته وكالة الأنباء الفلسطينية، إن الحكومة على أتم الاستعداد لتنفيذ أية خطوات يتم الاتفاق عليها بين حركتى فتح وحماس وبقية الفصائل فيما يتصل بأمر المصالحة وإنهاء الانقسام.

 

وشدد المتحدث الرسمى باسم الحكومة الفلسطينية، على أن الكل الفلسطينى يدرك خطورة ومأساوية المرحلة التى فرضت على الفلسطينيين بهدف تفتيت جهد ونضال الشعب الفلسطينى من أجل تحقيق الحلم الوطنى بإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس الشرقية على حدود الرابع من يونيو عام 1967، حسب قرارات الشرعية الدولية.

 

وفى الإطار نفسه شدد على أن السبيل الوحيد لمواجهة تلك المخاطر هو تحقيق المصالحة الفلسطينية وإنجاز الوحدة الوطنية عبر إنهاء الانقسام الأسود، ضمن الاتفاقات واستنادا إلى المرجعيات والثوابت الوطنية  .

 

وتوجه المتحدث باسم الحكومة الفلسطينية بالشكر إلى مصر على كافة الجهود التى تقوم بها من أجل إنجاز المصالحة الوطنية، مؤكدا على دور مصر القومى ومسئولياتها وموقفها الثابت تجاه القضية الفلسطينية.


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