video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 06:15 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عربية

توقيع اتفاقية شراكة بين السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا الإسبانية

الخميس، 19 يوليه 2018 05:10 م
توقيع اتفاقية شراكة بين السعودية للصناعات العسكرية ونافانتيا الإسبانية رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية
وكالات الأنباء
إضافة تعليق

أعلنت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI عن الشراكة التجارية لسفن أفانتي 2200 مع شركة نافانتيا الإسبانية، وسيبدأ مشروع بناء السفن خلال فصل الخريف القادم، وتُسلم آخر سفينة حربية بحلول عام 2022، حسبما ذكرت وكالة الأنباء الرسمية "واس".

وقد وافقت الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI وشركة نافانتيا الإسبانية على إنشاء مشروع مشترك في المملكة العربية السعودية ما يوفر فرصة استثنائية لتعزيز مكانة الأنظمة المتكاملة والحلول التقنية المتطورة التي تقدمها شركة نافانتيا في السوق السعودية ومنطقة نفوذها بما يحقق مستهدفات رؤية المملكة 2030 عبر توطين 50% من إجمالي الإنفاق العسكري السعودي بحلول 2030.

ويوفر هذا العقد حوالي 6,000 وظيفة مباشرة وغير مباشرة لمدة خمس سنوات منها 1,100 وظيفة مباشرة، وأكثر من 1,800 وظيفة في الصناعات المساعدة وأكثر من 3,000 فرصة عمل غير مباشرة.

ويركز المشروع المشترك على إدارة البرامج وتركيب ودمج نظام القتال وهندسة وبناء النظم وتصميم الأجهزة وتصميم أجهزة الحاسوب وتطوير البرمجيات والاختبار والتحقق والنمذجة المبدئية والمتقدمة والمحاكاة وخدمة تقديم الدعم طوال مدة العمر الافتراضي TLS.

وأكد رئيس مجلس إدارة الشركة السعودية للصناعات العسكرية SAMI أحمد بن عقيل الخطيب، التزام الشركة بكونها عنصر تمكين رئيسي في رؤية المملكة 2030 مشيراً إلى أن إنشاء هذا المشروع المشترك مع شركة نافانتيا سيوطن ما يزيد عن 60% من الأعمال المتعلقة بأنظمة السفن القتالية بما في ذلك تركيبها ودمجها وسيسهم ذلك في دعم هدف المملكة المتمثل في أن تكون المملكة في طليعة تشكيل منظومة الصناعات العسكرية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

أرامكو السعودية تعلن احتواء حريق فى حاوية للتخزين بمصفاة الرياض

السعودية

اخبار السعودية

اخبار العرب

اخبار العالم




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة