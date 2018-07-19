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الخميس، 19 يوليه 2018 01:08 م
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"تموين المنيا ": وصول 5380 بطاقة ذكية وبدء تسليمها للمواطنين

الخميس، 19 يوليه 2018 12:25 م
"تموين المنيا ": وصول 5380 بطاقة ذكية وبدء تسليمها للمواطنين بطاقات تموينية -أرشيفية
فريق المحافظات
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قال الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين بالمنيا، إن المديرية استلمت عدد 5380 بطاقة تموينية ذكية بعد إعادة طباعتها من البطاقات التالفة والمفقودة وجاري حالياً فرزها و تسليمها لمديري الإدارات تمهيداً لتسليمها لمكاتب التموين ضماناً لوصولها للمواطنين.

وأضاف وكيل الوزارة فى بيان له ، أنه على المواطن بعد استلام بطاقته التموينية ان يقوم  بإرسال رسالة على الرقم 91237 والمخصص من قبل الوزارة لتفعيل البطاقة التموينية واستلام الرقـم السري على الهاتف المحمول الخـاص بالمواطن والذي تم تسجيله سابقا وقت تقديـم الطلب، وذلك تيسيراً على الموطنين في تقديم خدمات البطاقات التموينية عبر رسائل الموبايل القصيرة.

وفي سياق متصل، أضاف وكيل الوزارة أنه يجري حاليا بالتنسيق مع وزارة الإنتاج الحربي والمشرفة على المنظومة بعمل تحديثات على النظام القائم على منظومة التموين، وذلك لوضع حلول للمشكلات القائمة على بعض البطاقات التموينية ووضع ضوابط وقواعد إضافة المواليد الجديدة ، والتي سيتم الإعلان عنها على الصفحة الرسمية للمديرية ومن خلال المكاتب التموينية بالمحافظ .

 


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