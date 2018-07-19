تعرف على 7 قوانين أنجزتها "اقتصادية البرلمان" بدور الانعقاد.. الاستثمار أهمها

كتب عبد اللطيف صبح

أيام قليلة تفصلنا عن نهاية دور الانعقاد الثالث لمجلس النواب، وفى نهاية دور الانعقاد تُعلن كل لجنة من اللجان النوعية بالبرلمان عن أهم التشريعات والاتفاقيات التى ناقشتها وأعدت تقارير بشأنها، ويوضح تقرير لجنة الشئون الاقتصادية برئاسة النائب عمرو غلاب انتهاء اللجنة من مناقشة 7 قوانين وأعدت تقارير بشأنها وهى:

1- أعدت اللجنة تقريرًا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بتعديل بعض أحكام القانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

2- كما أعدت اللجنة تقريرا عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإصدار قانون الاستثمار.

3- أعدت اللجنة تقريرها عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بشأن تعديل بعض أحكام قانون الشركات المساهمة وشركات التوصية بالأسهم والشركات ذات المسئولية المحدودة الصادر بالقانون رقم 159 لسنة 1981.

4- كما أعدت اللجنة تقريرها عن مشروع قانون مقدم من النائب عمرو غلاب و60 عضوا آخرين بشأن تعديل بعض أحكام قانون رقم 121 لسنة 1982 فى شأن سجل المستوردين.

5- تعديل قانون سوق رأس المال.

6- أعدت اللجنة تقريرها عن مشروع قانون حماية المستهلك الجديد.

7- أعدت اللجنة تقريرها عن مشروع قانون التأجير التمويلى والتخصيم.