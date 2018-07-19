تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

كتبت سارة الباز

خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة



الإمام الأكبر وكبير أساقفة كانتربرى

نقابة أطباء الأسنان

التنسيق الالكترونى

قطع مياه الشرب



جانب من الافتتاح

الدكتور على المصيلحى وزير التموين ووزارة الداخلية

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى

مركز الأزهر العالمى للفتوى

محمد سعفان وزير القوى العاملة

المدارس اليابانية

الساحر التركى

انقطاع المياه

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

العاصمة الإدارية الجديدة

انقطاع المياه

موسم الحج

الساحر التركى

الثانوية الأزهرية

زراعة البطاطس

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى

التنسيق الالكترونى