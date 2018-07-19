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الخميس، 19 يوليه 2018 05:35 م
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تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع"

الخميس، 19 يوليه 2018 05:00 م
تعرف على أهم القرارات والأخبار خلال الساعات الماضية فى حصاد "اليوم السابع" مجلس الوزراء - أرشيفية
كتبت سارة الباز
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خلال الساعات الماضية، أعلنت قرارات وجرت أحداث كثيرة، لذا نقدم عبر السطور التالية أهم الأخبار والقرارات والأحداث فى وزارات مصر منذ ساعات الصباح الأولى وحتى اللحظة فى كبسولة مركزة؛ لتتمكن من ملاحقة الضخ الإخبارى الكثيف والسريع.

 

مصدر بالكهرباء: وفد من قيادات الوزارة يزور "جنوب القاهرة" للتأكد من الفواتير

الدكتور محمد شاكر وزير الكهرباء والطاقة المتجددة 

 

الإمام الأكبر وكبير أساقفة كانتربرى يكرمان المشاركين فى منتدى صناع السلام
 

 

الإمام الأكبر وكبير أساقفة كانتربرى
الإمام الأكبر وكبير أساقفة كانتربرى

 

كيف تحصل على عضوية نقابة أطباء الأسنان × خطوتين

نقابة أطباء الأسنان

 

لطلاب الأدبى.. تعرف على كليات المرحلة الأولى بتنسيق الجامعات
 

 

التنسيق الالكترونى

 

قطع مياه الشرب عن 7 مناطق بالجيزة غدًا لمدة 6 ساعات بسبب أعمال نفق النهضة
 

 

قطع مياه الشرب

 

صور.. إنشاء أول مصنعين فى مصر لاستخلاص المعادن والعناصر المشعة
 

 

انشاء اول مصنعين
جانب من الافتتاح

 

"المصيلحى" يشكل لجنة لتقييم مكاتب التموين على مستوى الجمهورية

الدكتور على المصيلحى وزير التموين ووزارة الداخلية

 

الزراعة: ضبط 175 ألف عبوة مبيدات محظورة.. وتكثيف الحملات لردع المخالفين

الدكتور عز الدين أبو ستيت وزير الزراعة واستصلاح الأراضى 

 

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

 

مركز الأزهر العالمى للفتوى

 

"الزراعة": تصدير 1356 طن تقاوى و14 ألف شتلة فرولة لـ9 دول

 

 

وزيرا القوى العاملة وقطاع الأعمال يفتتحان اليوم المؤتمر الدولى لنقابات المعادن

محمد سعفان وزير القوى العاملة 

 

ننشر أسئلة ومعايير اختيار معلمى المدارس اليابانية

المدارس اليابانية 

 

مدير قصر العينى: إنقاذ الساحر التركى بمصل مضاد للأفاعى بعد فشل بلاده فى علاجه

الساحر التركى

 

بيان تحذيرى لشركات مياه الشرب بالقليوبية والجيزة والشرقية بانقطاعات المياه غدا
 

 

انقطاع المياه

 

فيديو جراف.. أبرز تصريحات شيخ الأزهر فى زيارة الـ 10 أيام لأنجلترا ولقاءه الملكة
 

 

الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب شيخ الأزهر

 

فيديو.. الإسكان: هجوم كاسح من المواطنين لحجز وحدات العاصمة الإدارية الجديدة
 

 

العاصمة الإدارية الجديدة

 

غدا.. انقطاع المياه عن 10 مناطق بغرب شبرا الخيمة لمدة 8 ساعات

 

 

انقطاع المياه

 

تعرف على ضوابط وزارة السياحة لموسم حج بدون أزمات
 

 

موسم الحج

 

شاهد.. أول لقطات للساحر التركى أثناء تلقى العلاج من لدغة الكوبرا بالقصر العينى

الساحر التركى

 

قطاع المعاهد: 234 طالب بالثانوية الأزهرية تظلموا على نتيجة الامتحانات
 

 

الثانوية الأزهرية

 

"الزراعة" تنصح مزارعى البطاطس بعدم الزراعة مبكرا.. تعرف على الأسباب
 

 

زراعة البطاطس

 

"غادة والى" تزور الفنان جميل راتب وتوجه بتقديم الرعاية الصحية
 

 

غادة والى وزيرة التضامن الاجتماعى  

 

هل يسمح موقع التنسيق بالتعديل على الرغبات بعد إدخالها؟ اعرف الإجابة
 

 

التنسيق الالكترونى 

 


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