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تأجيل إعادة محاكمة مرسى و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ5 أغسطس

الخميس، 19 يوليه 2018 01:05 م
تأجيل إعادة محاكمة مرسى و28 آخرين بقضية "اقتحام الحدود الشرقية" لـ5 أغسطس الرئيس الأسبق محمد مرسى-أرشيفية
كتب إيهاب المهندس ـ عزوز الديب ـ تصوير خالد كامل
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قررت الدائرة 11 إرهاب بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الخميس، برئاسة المستشار محمد شرين فهمى، تأجيل إعادة محاكمة الرئيس المعزول محمد مرسى و28 آخرين فى القضية المعروفة إعلاميًا بـ"اقتحام الحدود الشرقية"، والمعروفة سابقا باقتحام السجون، لـ 5 أغسطس لسماع الشهود، كما صرحت للمتهم السيد حسن بعمل توكيل لزوجته.
 
 
وعقب تلاوة النيابة لأمر إحالة المتهم أحمد بيومى المقبوض عليه حديثا أنكر المتهم التهم الموجهة إليه، والتمس محمد الدماطى الدفاع محمد الكتاتنى الاستجابة للطلبات التى أبداها كلا من محمد الكتاتنى وآخرين ومنها التصوير الجغرافى بالأقمار الصناعية لبيان إذا كان هناك تسلل يوم 25 يناير من عدمه لداخل الحدود المصرية.
 
 
جدير بالذكر أن المتهمين فى هذه القضية الذين يعاد محاكمتهم هم الرئيس المعزول محمد مرسى و28 من قيادات جماعة الإخوان الإرهابية وأعضاء التنظيم الدولى وعناصر حركة حماس الفلسطينية وحزب الله اللبنانى على رأسهم رشاد بيومى ومحمود عزت ومحمد سعد الكتاتنى وسعد الحسينى ومحمد بديع عبد المجيد ومحمد البلتاجى وصفوت حجازى وعصام الدين العريان ويوسف القرضاوى وآخرين.
 
 
وتأتى إعادة محاكمة المتهمين، بعدما ألغت محكمة النقض فى نوفمبر الماضى الأحكام الصادرة من محكمة الجنايات، برئاسة المستشار شعبان الشامى بـ"إعدام كل من محمد مرسى ومحمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان الإرهابية، ونائبه رشاد البيومى، ومحيى حامد عضو مكتب الإرشاد ومحمد سعد الكتاتنى رئيس مجلس الشعب المنحل والقيادى الإخوانى عصام العريان، ومعاقبة 20 متهمًا آخرين بالسجن المؤبد"، وقررت إعادة محاكمتهم.
 
 
وتعود وقائع القضية إلى عام 2011 إبان ثورة يناير، على خلفية اقتحام سجن وادى النطرون والاعتداء على المنشآت الأمنية،وأسندت النيابة للمتهمين فى القضية تهم "الاتفاق مع هيئة المكتب السياسى لحركة حماس، وقيادات التنظيم الدولى الإخوانى، وحزب الله اللبنانى على إحداث حالة من الفوضى لإسقاط الدولة المصرية ومؤسساتها، وتدريب عناصر مسلحة من قبل الحرس الثورى الإيرانى لارتكاب أعمال عدائية وعسكرية داخل البلاد، وضرب واقتحامالسجون المصرية".

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