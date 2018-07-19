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بوتين: وجهنا ضربة قاضية للإرهاب العالمى فى سوريا - صور

الخميس، 19 يوليه 2018 01:00 م
بوتين: وجهنا ضربة قاضية للإرهاب العالمى فى سوريا - صور الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
كتب محمد جمال
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قال الرئيس الروسى فلاديمير بوتين، اليوم الخميس أنه تم توجهيه ضربة قاضية للإرهاب العالمى فى سوريا، حسبما ذكرت شبكة روسيا اليوم.

وأكد بوتين أن عملية أستانة ومخرجات مؤتمر سوتشى تؤسسان لعملية سياسية حقيقية فى سوريا.

كما أكد الرئيس الروسى أن التعاون وبناء الثقة هو مفتاح الإزدهار فى أوروبا وليس بناء قواعد وتهديد روسيا، وأوضح بوتين أن قوى أمريكية حاولت التقليل من القمة مع ترامب لكن العلاقة مع واشنطن تسير بمنحنى إيجابى.

بوتين ولافروف
بوتين ولافروف

وأشار إلى أن بعض الأطراف فى واشنطن تضحى بتفاهمات بين بلدينا فى سبيل تحقيق مصالحها الضيقة، مؤكدا أن من يقللون من شأن القمة مع ترامب يكذبون ويحاولون إعطاء الأمريكيين صورة مغايرة للواقع.

وعلى جانب الأزكة الأوكرانية، قال بوتين أن اتفاقات مينسك ستظل الأساس الواقعى لحل الأزمة في أوكرانيا، مؤكدا أن سياسات روسيا قائمة على عدم التدخل في شؤون الدول الأخرى واحترام المؤسسات الدولية.

كما أعرب بوتين عن أن الاتفاق النووى الإيرانى يمثل وثيقة مهمة ضمن محاولات حظر الانتشار النووى.

 
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
الرئيس الروسى فلاديمير بوتين
 
جانب من المؤتمر الصحفى (2)
جانب من المؤتمر الصحفى

 


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