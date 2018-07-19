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بلجيكا تعتزم السماح ببيع المعدات الطبية فى الـ "سوبر ماركت"

الخميس، 19 يوليه 2018 11:30 ص
بلجيكا تعتزم السماح ببيع المعدات الطبية فى الـ "سوبر ماركت" عقاقير طبية - صورة أرشيفية
كتب أحمد علوى
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تخطط وزيرة الصحة العامة البلجيكية ماجى دو بلوك، لتقديم مرسوم من شأنه السماح لمحلات السوبر ماركت والمتاجر الأخرى ببيع المعدات الطبية، مثل الضمادات المعقمة والاختبارات الذاتية.

 

وأشارت قناة "بلجيك 24" البلجيكية، إلى أن المرسوم يقتصر بيع الأدوية فى بلجيكا حقا حصريا للصيادلة، ولكن هناك تغيير فى الأفق بالنسبة لبعض الأدوية والأجهزة الطبية، فحظر بيع بعض المكملات الطبية بما فى ذلك الضمادات المعقمة، وقطرات الأنف والاختبارا الذاتية فى المتاجر ومحلات السوبر ماركت الأخرى يتعارض مع حرية حركة البضائع وفقا للقواعد الأوروبية.

 

وأوضحت القناة البلجيكية إلى أن كلية الصيادلة لم تعلن بعد عن أى موقف رسمى بشأن القرار إلا أن رئيسها جيرت لايكمان متحدثا بصفته الشخصية، يقول "يقوم الاتحاد الأوروبى على حرية حركة البضائع من الناحية الاقتصادية، ولكن اليمين الدستورى للصيادلة وضع المصالح الطبية للمريض أولا، وأضاف "كل من يبيع معدات المعونة الطبية عليه أن يفعل ذلك من أجل الرعاية الصحية، وآمل أن يتم تضمين التدابير اللازمة لهذا الأمر".


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