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بالأسماء.. زراعة مشتهر تعلن قائمة الأوائل.. ونسبة النجاح بالبكالوريوس 79%

الخميس، 19 يوليه 2018 05:28 م
بالأسماء.. زراعة مشتهر تعلن قائمة الأوائل.. ونسبة النجاح بالبكالوريوس 79% الدكتور السيد القاضى رئيس جامعة بنها
القليوبية نيفين طه
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اعتمد الدكتور السيد يوسف القاضى، رئيس جامعة بنها، نتيجة امتحانات الفرق الأربع بكلية زراعة مشتهر وبلغت نسبة النجاح فى مرحلة البكالوريوس 79.13%، حيث تقدم للامتحانات 592 طالب وتغيب منهم 12 ونجح 459 طالب.

 

وأكد الدكتور محمود عراقى، عميد كلية الزراعة بمشتهر، أن قسم علوم الأغذية، بلغت نسبة النجاح فيه 100%، وتكررت نفس النسبة فى قسم وقاية النبات، مشيرا إلى أن نسبة النجاح بشعبة المحاصيل بقسم الإنتاج النباتى بلغت 94.44 %، وفى قسم التكنولوجيا الحيوية شعبة الوراثة 90%، وقسم الإنتاج النباتى شعبة البساتين 89.74% وقسم أمراض النبات 86.95 %.

 

وأوضح عراقى، أن نسبة النجاح فى  البرامج الدراسية للغة الإنجليزية بلغت 82.3%.

 

من ناحية أخرى، أعلن عراقى، أسماء الأوائل بمرحلة البكالوريوس حيث حصل على تقدير امتياز 11 خريجا، فيما حصلت خريجة واحدة على تقدير جيد جدا، والحاصلين على امتياز هم: إسلام رجب عبدالستار أحمد حسانين – برنامج هندسة زراعية -، وأحمد إمام عبدالمجيد أحمد الشيوى، -علوم الأغذية-، وإيمان سعيد عباس محمد رشاد، - العلوم الاقتصادية-، وهبة الله محمد عيد عبدالله شتاتة، -تكنولوجيا حيوية وكيمياء-، ونيفين صلاح عباس محمد رشاد، - تكنولوجيا حيوية ووراثة-، وفاطمة وحيد صابر محمود خليل، -أراضى ومياه-، وعبدالموجود طه عبدالموجود عبدالله بيومى، -إنتاج نباتى محاصيل-، وهدير همام الطوخى محمد بهلول، -إنتاج نباتى بساتين-، ومحمد مفرح أحمد مصطفى سعودى، -إنتاج حيوانى-، وإبراهيم عبدالسميع عبدالعزيز إبراهيم، - وقاية النبات (وقاية)-، ومحمد أشرف السعيد مرسى عمرو، - وقاية النبات " أمراض" .

 

فيما حصلت الطالبة أسماء أنور محمد أحمد بكر، على تقدير جيد جدا فى شعبة الهندسة القديمة.

 

وأضاف عميد الكلية، أنه بالنسبة للبرامج الجديدة باللغة الإنجليزية فجاءت قائمة الأوائل كالتالى: أسماء منصور أحمد منصور - برنامج biotechnology -، والطالبة إسراء إسماعيل محمد عبدالجواد  food safety.

 

وعلى جانب آخر أعلن الدكتور جعفر الجندى، وكيل الكلية لشئون التعليم والطلاب، أن قائمة الأوائل بالفرق الأخرى تضمنت 23 طالب وطالبة منهم 13 حصلوا على تقدير امتياز وهم: إيمان ياسر عبدالظاهر سليمان، "شعبة عامة"، وعبير عبدالوهاب محمد عبدالوهاب، شعبة زراعة وتربية، (بالفرقة الأولى)، وأحمد السيد عبدالصادق أحمد، برنامج هندسة زراعية، وآية أشرف مهدى عبدالحميد شروبة، الشعبة العامة، (الفرقة الثانية)، وخالد أحمد رمضان محمد رمضان، برنامج هندسة زراعية، وعبدالحميد محمد عبدالوارث عبدالحميد بركان، شعبة زراعة وتربية، ودينا عبدالله شعبان محمد، برنامج تكنولوجيا حيوية، ومى حسين أحمد أحمد شعلان، برنامج علوم الأغذية، وكمال ماهر مرضى عبدالشافى بيومى خلوى، برنامج وقاية النبات، وريهام سعد محمد أحمد، برنامج الأراضى والمياه، وندى مجدى عبدالحميد سلطان، برنامج إنتاج حيوانى، ومصطفى محمود عبدالفتاح حافظ الديب، برنامج العلوم الاقتصادية، وفتحى جمال فتحى عبدالفتاح حمودة، برنامج إنتاج نباتى، (الفرقة الثالثة)، فيما حصلت طالبتان على تقدير جيد جدا وهما : فاطمة محمد محمد عبده، برنامج هندسة زراعية، بالفرقة الأولى، ومنال صبحى على عبدالله، شعبة زراعة وتربية – الفرقة الثانية-.

 

وأضاف الجندى أنه بالنسبة لبرامج اللغة الإنجليزية ضمت قائمة الأوائل 8 طلاب وهم سلمى سمير محمد سليمان،biotechnology، وآلاء سيد عاطف عبدالعزيز، food safety " الفرقة الأولى"، وحمدى محمد حمدى الحفناوى،biotechnology، وهايدى السيد حسانين حجاج، food safety، وهدى الخولى الحسينى الخولى،agribussines (الفرقة الثانية)، وفاطمة حمدى على حسن،biotechnology، وهدير هشام إبراهيم الدسوقى، food safety ، وأشرقت محمد فرج دسوقى،  agribussines(الفرقة الثالثة).

 


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