انطلاق برنامج"الحوسبة"بجامعة الإسكندرية لتأهيل الأطفال لأوليمبياد المعلومات

شهد الدكتور عصام الكردى رئيس جامعة الإسكندريـة فاعليـات برنامـج "الحوسبة بدون حاسب" للأطفال من سن 7 إلى 12 سنة والتى ينظمها مركز الإبداع الهندسى I Club بكلية الهندسة بالتعاون مع المركز الهندسى للخدمة العامة، ووحدة الحساب العلمى بالكلية وتستضيفه المكتبة المركزية بالكلية.

تهدف الفاعليات إلى تأهيل المشاركين من الأطفال بالدورات التدريبية للمشاركة فى الأولمبياد المصرية للمعلومات والمسابقة الدولية للمعلوماتية والتفكير الحسابى "القندس" والعديد من المسابقات الدولية والتى يشارك بها أكثر من 50 دولة ومليون ونصف طالب حول العالم، وكان فى استقباله الدكتور سعيد علام عميد كلية الهندسة ووكلاء وأعضاء هيئة التدريس بالكلية.

كما تفقد رئيس الجامعة، وحدة الحسابات المركزية بالكلية لتجميع حسابات كليات الهندسة والزراعة والعلوم والتى بدأ العمل بها فى الأسبوع الأول من هذا الشهر، وتعمل ببرنامج محاسبى موحد يتوافق مع برنامج الموازنة العامة للدولة.