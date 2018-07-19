انتشال جثث ضحايا انقلاب سيارة بترعة ديبى برشيد

تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة من انتشال جثث ضحايا انقلاب سيارة حفل عرس من ترعة ديبى برشيد.

تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بانقلاب سيارة بترعة ديبى بطريق رشيد إدفينا فرعى أمام قرية ديبى بدائرة المركز.

انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى كفر الشيخ قيادة "م.ع.ا" 22 سنة طالب مقيم قرية أبو دنيا مطوبس كفر الشيخ بالطريق المشار إليه أثناء الإعداد لحفل عرس اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها وانقلابها بمياه الترعة.

وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وكل من "س.ح.أ" 22 سنة ربة منزل، و"د.ا.ا" 22 سنة ربة منزل، و"ع.ط.أ" 25 سنة ربة منزل وجميعهن يقمن بقرية أبودنيا مطوبس كفر الشيخ، وإصابة "ح.ا.ا" 30 سنة مقيم بذات الناحية هبوط بالدورة الدموية.

وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثث المتوفين ورفع السيارة من المجرى المائى، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى رشيد العام عدا الجثة الثالثة لمشرحة مستشفى الفخرانى التخصصى بإدفينا، والمصاب لذات المستشفى للعلاج وتحرر المحضر اللازم.