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انتشال جثث ضحايا انقلاب سيارة بترعة ديبى برشيد

الخميس، 19 يوليه 2018 11:46 ص
انتشال جثث ضحايا انقلاب سيارة بترعة ديبى برشيد انقلاب سيارة - أرشيفية
البحيرة - جمال أبو الفضل و ناصر جودة
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تمكنت قوات الإنقاذ النهرى بالبحيرة من انتشال جثث ضحايا انقلاب سيارة حفل عرس من ترعة ديبى برشيد.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح، مدير أمن البحيرة، إخطارًا من مركز شرطة رشيد بانقلاب سيارة بترعة ديبى بطريق رشيد إدفينا فرعى أمام قرية ديبى بدائرة المركز.
 
انتقلت القيادات الأمنية وقوات الإنقاذ النهرى، وبالفحص تبين أنه أثناء سير سيارة ملاكى كفر الشيخ قيادة "م.ع.ا" 22 سنة طالب مقيم قرية أبو دنيا مطوبس كفر الشيخ بالطريق المشار إليه أثناء الإعداد لحفل عرس اختلت عجلة القيادة بيد قائدها ما أدى لانحرافها وانقلابها بمياه الترعة.  
 
وأسفر الحادث عن وفاة قائد السيارة وكل من "س.ح.أ" 22 سنة ربة منزل، و"د.ا.ا" 22 سنة ربة منزل، و"ع.ط.أ" 25 سنة ربة منزل وجميعهن يقمن بقرية أبودنيا مطوبس كفر الشيخ، وإصابة "ح.ا.ا" 30 سنة مقيم بذات الناحية هبوط بالدورة الدموية.   
 
وتمكنت قوات الإنقاذ النهرى من انتشال جثث المتوفين ورفع السيارة من المجرى المائى، وتم نقل الجثث لمشرحة مستشفى رشيد العام عدا الجثة الثالثة لمشرحة مستشفى الفخرانى التخصصى بإدفينا، والمصاب لذات المستشفى للعلاج وتحرر المحضر اللازم.
 
كما لقى عامل مصرعه إثر سقوطه من أعلى شركة للصناعات الغذائية أثناء تركيب تندة صاج، وتم نقله لمستشفى حوش عيسى العام، وتحرر المحضر اللأزم.
 
تلقى اللواء علاء الدين عبد الفتاح إخطارًا من مركز شرطة حوش عيسى من المستشفى العام بوصول "ع.ص.ع" 28 سنة عامل معمار مقيم شارع البطاط قسم دمنهور مصاب بجروح بالرأس ونزيف داخلى بالمخ وتوفى.
 
وبتوقيع الكشف الطبى على الجثة بمعرفة مفتش الصحة أفاد بتقريره أن سبب الوفاة كسر بقاع الجمجمة ونزيف داخلى بالمخ والبطن، ادعاء سقوط من أعلى ولا توجد شبهة جنائية.
 
وبسؤال شقيق المتوفى قرر أنه أثناء قيام شقيقه المتوفى بفك وتركيب تندة صاج من الخارج بمصنع الجوهرة للصناعات الغذائية الكائن بطريق حوش عيسى دمنهور بدائرة المركز اختل توازنه وسقط أرضا من أعلى السقالة، وحدثت إصابته التى أودت بحياته ولم يتهم أحدا بالتسبب فى ذلك، وتحرر المحضر اللازم.

 


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