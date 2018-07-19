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الخميس، 19 يوليه 2018 02:11 م
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اليونان تطالب روسيا بالكف عن التدخل فى شؤونها

الخميس، 19 يوليه 2018 01:45 م
اليونان تطالب روسيا بالكف عن التدخل فى شؤونها رئيس الوزراء اليونانى
رويترز
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قالت وزارة الخارجية اليونانية إن على روسيا الكف عن التدخل فى شؤونها وعن معاملتها بازدراء، وذلك بعدما حذرت موسكو من عواقب طرد اليونان اثنين من الدبلوماسيين الروس.

وبعد أن أفادت تقارير بأن وزارة الخارجية الروسية اتهمت أثينا بعدم التواصل مع موسكو، قالت وزارة الخارجية اليونانية فى بيان مساء أمس الأربعاء إنها قدمت لروسيا الدليل الذى تصرفت على أساسه.

وأضافت أن السلطات الروسية "تدرك جيدا ما يقوم به مواطنوها" وقالت إنها "تسعى لإضفاء الشرعية على هذه الأفعال غير القانونية" على ما يبدو.

وجاء في البيان "يجب أن يتوقف عدم الاحترام المستمر لليونان. لا أحد يقدر أو يملك الحق فى التدخل فى شؤون اليونان الداخلية".

وأضاف البيان أن التصريحات التى أفادت تقارير بأن المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أدلت بها، تظهر "عدم فهم لعالم اليوم الذى تتمتع الدول فيه، بغض النظر عن حجمها، بالاستقلال ويمكنها تطبيق سياسة خارجية مستقلة ومتعددة الجوانب وديمقراطية".

 


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