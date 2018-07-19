اليوم.. انطلاق فعاليات المهرجان الصيفى للغناء بدار أوبرا دمنهور

البحيرة - ناصر جودة وجمال ابو الفضل

تنطلق اليوم فعاليات المهرجان الصيفى للغناء والموسيقى الذى تنظمه دار الأوبرا المصرية برئاسة الدكتور مجدى صابر بدار أوبرا دمنهور على مدار ثلاثة أيام .

وتبدأ فعاليات المهرجان بحفل مميز للمطربين أحمد ناصر وصابرين النجيلى لتقديم باقة من أشهر الأغانى التراثية لكبار المطربين منهم أم كلثوم وعبد الحليم حافظ وكارم محمود ومدحت صالح وعلى الحجار وغيرهم من المطربين .

ويشارك فى فعاليات المهرجان كل من الفنان على الهلباوى وفرقته والفنان محمد رشاد وفرقته بقيادة المايسترو الدكتور علاء ياسين يوم الجمعة 20 يوليو كما تحيى الفنانة التونسية غالية بن على حفل ختام المهرجان يوم الأحد 22 يوليو الجارى.