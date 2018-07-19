اليوم.. امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالمنيا

فريق المحافظات

تبدأ اليوم الخميس امتحانات الدور الثانى للشهادة الإعدادية بالمنيا، حيث يؤدى 25442 طالبًا وطالبة الامتحانات فى 97 لجنة، موزعين على الإدارات التعليمية التسع.

وعقد محمد محمود عزب، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمنيا، اجتماعًا للاستعداد للامتحانات، حضره عز الرجال مخلوف عبد الحكيم، رئيس لجنة الإدارة للشهادة الإعدادية، ورؤساء لجان الشهادة الإعدادية، ورئيس لجنة النظام والمراقبة بالقطاع وتمت مناقشة التنبيهات والتوجيهات الخاصة بسير الامتحانات، وضرورة توفير الأمن والأمان للطلاب مع شرح بعض القرارات الوزارية المتعلقة بهذا الشأن.

وشدد "عزب" على منع دخول أى مسئولين اللجان عدا اللواء عصام البديوى، محافظ المنيا، ووكيل وزارة التربية والتعليم، وغير مسموح بدخول مديرى الإدارات التعليمية، أو أولياء الأمور، ويتم غلق اللجان بالسلاسل، ومراعاة مصلحة الطلاب فوق أى اعتبار.

يشار أن عدد الطلاب الذين أدوا امتحانات الدور الأول 96200 طالب وطالبة، وبلغت نسبة النجاح 73,3%.