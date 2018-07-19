"اليوم السابع".. «السيسى»: الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل

تنشر جريدة "اليوم السابع" فى عددها المطبوع الصادر غدا السبت، مجموعة من الموضوعات والملفات المهمة على رأسها، الرئيس عبد الفتاح السيسى يؤكد أن الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل.. ويبحث مع البشير فى قمة الخرطوم تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية.. وسفير مصر فى السودان: ترحيب رسمى وشعبى بالزيارة.. والقمة دفعة قوية فى مسيرة العلاقات والتشاور والتنسيق بين البلدين.

فيما يلى عناوين أهم موضوعات عدد الغد من "اليوم السابع"..

ـ «السيسى»: الروابط بين مصر والسودان خالدة كمجرى النيل.. الرئيس يبحث مع البشير فى قمة الخرطوم تعزيز العلاقات الثنائية ومواجهة التحديات الإقليمية.. وسفير مصر فى السودان: ترحيب رسمى وشعبى بالزيارة.. والقمة دفعة قوية فى مسيرة العلاقات والتشاور والتنسيق بين البلدين

ـ 5.6 مليار جنيه لأضخم مسح لمواجهة كابوس هدد صحة المواطنين.. خطة الرئيس للقضاء على فيروس سى فى مصر.. علاج 1.2 مليون مريض بالمجان.. و 2 مليار لشراء الكواشف

ـ آل الشيخ: «ماحدش يقدر يوقع بينى وبين بيبو».. الأهلى يطوى صفحة الخلافات ويُثمّن مبادرة تركى آل الشيخ.. الأحمر يقرر وقف كل الدعاوى والتركيز على النهضة الرياضية

ـ صرخة حسن أرابيسك وصيحة فضة المعداوى وفجيعة ماما نونا.. أسطورة الحلقات الأخيرة من المسلسلات المصرية

ـ محامى المتهمة: سأقدم مستندات تثبت أنها مريضة فى المخ.. والد منى المذبوح للمصريين: سامحوا ابنتى.. "ليس على المجنون حرج"

ـ نتيجة المرحلة الأولى للتنسيق الثلاثاء المقبل.. انتهاء المرحلة الأولى اليوم و«مصادر»: سحب كليات العلوم الصحية من تنسيق الجامعات الحكومية والخاصة

ـ مصرع 12 وإصابة 28 بعد اصطدام سيارة نقل بكافتيريا ومنزل بالمنيا.. سيارة النقل المحملة بالأسمنت انقلبت بعد اختلال عجلة القيادة بيد السائق

ـ مدير المستشفى: المصل غير متوافر ببلاده.. ساحر تركى شهير يتلقى العلاج بـ«قصر العينى» بعد لدغة كوبرا

ـ هنية يبلغ الوزير عباس كامل موافقة «حماس» على الورقة المصرية

ـ «الكهرباء»: الانتهاء من تشغيل جميع وحدات محطة «سيمنز»

ـ وزير التجارة: 1.6 مليار دولار صادرات مصر لدول «الكوميسا» عام 2017

ـ وزير القوى العاملة: «الشاب اللى خد قرض وحطه فى البنك خاين وفلوسه حرام».. محمد سعفان: نتعاون مع جهاز تنمية المشروعات لمنح قروض لذوى الاحتياجات الخاصة

ـ «شعبة الدخان»: انخفاض مبيعات السجائر بنسبة 3% بعد ارتفاع الأسعار

ـ «التموين»: 2.2 مليون طلب «بدل تالف وفاقد» تلقتها مكاتب المحافظات.. عمرو مدكور: استخراج 700 ألف بطاقة جديدة طبقاً لضوابط القرار الوزارى



