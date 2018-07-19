الملكية الاردنية تستأنف رحلاتها للنجف بعد تعليقها بسبب الأمن

أ ف ب

اعلنت الخطوط الجوية الملكية الاردنية استئناف رحلاتها الخميس إلى مطار النجف جنوب بغداد بعد تعليقها "بسبب الأوضاع الأمنية" هناك.

وقالت الشركة فى بيان، تلقت فرانس برس نسخة عنه، إن "رحلاتها الجوية بين عمان ومدينة النجف (نحو 160 كلم جنوب بغداد) ستعود إلى طبيعتها اعتبارا من اليوم الخميس".

وأشارت إلى أنها كانت "قد اضطرت لتعليقها يوم الأحد الماضى لأسباب أمنية نتيجة الأوضاع فى مطار النجف". وتشغل الملكية أربعة رحلات خلال أيام الأسبوع إلى مطار النجف.

وبقيت رحلات الشركة معلقة لأسباب أمنية إلى الموصل (شمال العراق) ودمشق وحلب (فى سوريا) وطرابلس وبنغازى ومصراتة (فى ليبيا) وصنعاء وعدن (فى اليمن).

وتشغل الملكية الاردنية حاليا 20 رحلة اسبوعيا إلى بغداد، وخمس رحلات إلى البصرة وثمانى رحلات إلى أربيل وأربع إلى السليمانية فى كردستان العراق.