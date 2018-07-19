video7
سوبر كورة
photo7
parlmany
Ads
الخميس، 19 يوليه 2018 07:17 م
خالد صلاح
الرئيسية حوادث

القبض على 245 هاربا من أحكام وضبط 780 مخالفة مرورية بالسويس

الخميس، 19 يوليه 2018 05:42 م
القبض على 245 هاربا من أحكام وضبط 780 مخالفة مرورية بالسويس سجن- أرشيفية
السويس- سيد نون
إضافة تعليق

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على 245 هاربا من أحكام صادرة من محكمة السويس.

كما قامت قوات إدارة مرور السويس بتحرير 780 مخالفة مرورية متنوعة من بينها مخالفات لسيارات تاكسى تمتنع عن تشغيل عداد التاكسى.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات المباحث قامت بالقبض 245 هاربا من أحكام صادرة من محاكم السويس، كما تم ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء.

وأضاف المصدر، أن قوات شرطة المرافق بالسويس قامت اليوم بإزالة 55 حالة اشغالات بطرق المحافظة.


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

إصابة 7 أشخاص فى حادث تصادم أتوبيس وسيارة ملاكى بطريق السخنة

السويس

محافظة السويس

اخبار السويس

وزارة الداخلية

اخبارمصر

اخبار المحافظات




لا تفوتك
بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

بعد موافقة مجلس النواب عليه.. قانون تخفيض معاشات الوزراء فى 5 نقاط

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

موسم الدروس الخصوصية للثانوية العامة 2019 يبدأ مبكرًا.. المراكز تستقبل الحجوزات.. أولياء الأمور يرفعون شعار: "اللى يحتاجه الدرس يحرم على البيت".. ومصادر بـ"التعليم": نسعى للقضاء عليها بتغيير أسلوب التقويم

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

فيديو.. ذكرى تحرك الجيش التركى ضد الدكتاتور.. أردوغان يسن قانونا جديدا للقمع بديلا للطوارئ.. "مكافحة الإرهاب" أداة الرئيس الجديدة للبطش بالمعارضة.. ومراقبون: سيستغله للهيمنة وفرض القبضة الحديدية والاعتقالات

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

مركز الأزهر للفتوى يخصص رقم 19906 لتلقى استفسارات الحج

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

صورة جديدة لصلاح من جزر المالديف.. وتداول أخرى له مع الجماهير فى دبى

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة