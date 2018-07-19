القبض على 245 هاربا من أحكام وضبط 780 مخالفة مرورية بالسويس

السويس- سيد نون

تمكنت مباحث مديرية أمن السويس من القبض على 245 هاربا من أحكام صادرة من محكمة السويس.

كما قامت قوات إدارة مرور السويس بتحرير 780 مخالفة مرورية متنوعة من بينها مخالفات لسيارات تاكسى تمتنع عن تشغيل عداد التاكسى.

كان اللواء محمد جاد، مدير أمن السويس، تلقى إخطارا من اللواء خالد إبراهيم مدير المباحث الجنائية بتنفيذ حملة أمنية موسعة.

وأكد مصدر أمنى، أن قوات المباحث قامت بالقبض 245 هاربا من أحكام صادرة من محاكم السويس، كما تم ضبط 12 شخصا بحوزتهم أسلحة بيضاء.

وأضاف المصدر، أن قوات شرطة المرافق بالسويس قامت اليوم بإزالة 55 حالة اشغالات بطرق المحافظة.