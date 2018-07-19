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الخميس، 19 يوليه 2018 03:52 م
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القبض على "عيد تاكسى" قواد مصر الجديدة وبحوزته مخدرات وهواتف مسروقة

الخميس، 19 يوليه 2018 02:16 م
القبض على "عيد تاكسى" قواد مصر الجديدة وبحوزته مخدرات وهواتف مسروقة القبض على قواد-أرشيفية
كتب كريم صبحى
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نجحت أجهزة الأمن بالقاهرة، فى القبض على أخطر قواد بحوزته مخدرات وهواتف مسروقة بمنطقة مصر الجديدة. 

 

البداية عندما وردت معلومات لمباحث مصر الجديدة تفيد قيام قواد شهرته "عيد تاكسي" بالاتجار فى المواد المخدرة بمنطقة الميرغنى دائرة القسم، وبإخطار اللواء محمد منصور مدير الإدارة العامة لمباحث القاهرة أمر بسرعة القبض على المتهم.

 

وعقب تقنين الإجراءات تمكنت قوة أمنية من ضبط المتهم أثناء تواجده بمنطقة الميرغنى وعثر بحوزته على 12 تذكرة هيروين وهاتف محمول اعترف بسرقته من ربة منزل أثناء سيرها بالميرغنى، تم تحرير المحضر اللازم وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.


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