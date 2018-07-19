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السجن مدى الحياة لفلسطينيين بتهمة قتل إسرائيليين

الخميس، 19 يوليه 2018 09:21 م
السجن مدى الحياة لفلسطينيين بتهمة قتل إسرائيليين قوات الاحتلال - أرشيفية
(أ ف ب)
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حكمت محكمة إسرائيلية الخميس بالسجن مدى الحياة على فلسطينيين دينا بقتل يهودى كانا يعملان لديه فى أكتوبر ووصفته السلطات بانه هجوم "إرهابي".

ودين يوسف كامل ومحمد أبو الرب وهما من قرية قباطية فى الضفة الغربية المحتلة، فى مايو بتهمة قتل روفن شمرلنج فى هجوم متعمد فى مكان عملهما فى مدينة كفر قاسم العربية الإسرائيلية فى 4 أكتوبر.

وحكمت لجنة مؤلفة من ثلاثة قضاة فى محكمة منطقة اللد على الرجلين بالسجن مدى الحياة وغرمت كلا منهما 258 ألف شيكل لأرملة شمرلنج (حوالى 71 ألف دولار، أو 61 ألف يورو).

كان الاثنان يعملان فى مستودع شمرلنج، وحكمت عليهما المحكمة نفسها فى إطار صفقة أقرا بموجبها بالذنب.

وجاء فى حيثيات الحكم "نقرر أن قتل المتوفى كان عملا إرهابيا ارتكبه كل من المتهمين".

وتعرض القتيل الذى كان فى السبعين من عمره ويسكن فى مستوطنة ألكانا فى الضفة الغربية، للطعن حتى الموت من قبل الإثنين فى مستودع الفحم. وقالا وفق بيان الاتهام إنهما هاجماه "لأسباب وطنية وللتسبب بموت يهود" انتقاما لمقتل صديق لهما فى 2015 بالرصاص أثناء محاولته تنفيذ هجوم.

وقال جهاز الأمن الداخلى "شين بيت" إن الدافع وراء ذلك هو التوتر الذى شهده الحرم القدسى فى القدس الشرقية المحتلة فى يوليو بعد أن قتل ثلاثة عرب إسرائيليين بالرصاص شرطيين فى مكان قريب.

ودفع الهجوم إسرائيل إلى اتخاذ تدابير أمنية جديدة عند مدخل الحرم القدسى ما أدى إلى اندلاع مواجهات دامية. وتم التراجع لاحقا عن هذه الإجراءات التى رأى فيها الفلسطينيون مسعى لتعزيز سيطرة إسرائيل على الموقع.

 

       

 


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