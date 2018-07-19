السبت.. انقطاع التيار الكهربائى عن 5 مناطق بدسوق بكفر الشيخ لأعمال الصيانة

كفر الشيخ – محمد سليمان

تشهد 5 أحياء بدسوق بمحافظة كفر الشيخ فصل التيار الكهربائى، يوم السبت المقبل الموافق 21 يوليو الجارى، لإجراء الصيانة اللازمة للمحولات الكهربائية، من الساعة العاشرة صباحا حتى الانتهاء من أعمال الصيانة.

وقال اللواء حمدى الحشاس مساعد محافظ كفر الشيخ، لـ "اليوم السابع"، إنه أعلن عن فصل التيار الكهربائى بعد غد السبت عن 5 مناطق لإجراء شركة الكهرباء أعمال الصيانة وهى "شارع الجيش حتى محيط بنك القاهرة وبنك مصر ،ميدان المحطة ، منقطة الإدارة التعليمية ، السنترال ، شارع السنيما خلف قسم الشرطة "، ويستمر انقطاع التيار الكهربائى لحين الانتهاء من عمليات الصيانة الدورية بتلك المناطق.