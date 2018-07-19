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الخميس، 19 يوليه 2018 02:12 م
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الرئيس الفرنسى يتعرض لانتقادات بعد أن ضرب‭ ‬موظف بالرئاسة متظاهرا

الخميس، 19 يوليه 2018 12:30 م
الرئيس الفرنسى يتعرض لانتقادات بعد أن ضرب‭ ‬موظف بالرئاسة متظاهرا ماكرون
رويترز
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قال متحدث باسم الرئيس الفرنسى إيمانويل ماكرون، اليوم الخميس، إن معاونا للرئيس أوقف عن العمل لمدة أسبوعين بعد أن شوهد وهو يضرب متظاهرا فى شارع بباريس فى مايو، الأمر الذى اعتبره زعماء المعارضة قرارا متساهلا للغاية.

وتنظم اتحادات العمال مظاهرات كل عام فى عيد العمال فى الأول من مايو فى فرنسا والتى عادة ما تؤدى إلى تدخل الشرطة.

وأظهر تسجيل مصور نشر على مواقع التواصل الاجتماعى رجلا يرتدى خوذة الشرطة يضرب متظاهرا مع رجال شرطة آخرين. وتبين لاحقا أنه أحد الموظفين بالرئاسة.

وقال المتحدث برونو روجيه-بتى فى بيان مصور "المعاون ألكسندر بينالا حصل على إذن لمتابعة المظاهرات كمراقب". وأضاف "من الواضح إنه تجاوز ذلك... استدعاه على الفور رئيس العاملين بالرئاسة وأوقفه عن العمل 15 يوما. جاء ذلك كعقاب على سلوك غير مقبول".

وقال مصدر قضائي لرويترز إن ممثل الادعاء في باريس بدأ تحقيقا في المسألة اليوم الخميس بعدما أطلع على الواقعة


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