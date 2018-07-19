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الخميس، 19 يوليه 2018 02:08 م
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الداخلية تضبط 9925 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة

الخميس، 19 يوليه 2018 01:33 م
الداخلية تضبط 9925 قضية سرقة تيار كهربائى خلال 24 ساعة سرقة كهرباء-أرشيفية
كتبت دينا الحسينى
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وجه قطاع الأمن العام بشن حملات أمنية بالتنسيق مع إدارات البحث الجنائى بمديريات الأمن والإدارة العامة لشرطة الكهرباء لضبط كافة جرائم سرقة التيار الكهربائى، حيث أسفرت عن ضبط 9925 قضية، وتحصيل 10299 غرامة، وتنفيذ 686 حكم بالحبس، حيث أسفرت الجهود فى مجال ضبط قضايا "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد"، وضبط  9925  قضية متنوعة منها 9903 سرقة تيار كهربائى و22  مخالفة شروط التعاقد.
 
وفى مجال تحصيل غرامات "سرقات تيار، مخالفة شروط تعاقد "  تم تحصيل 10299 حالة منها 10295 غرامة سرقة تيار كهربائى و4 مخالفة شروط التعاقد.
 
وفى مجال تنفيذ الأحكام "سرقات التيار الكهربائى" تم تنفيذ 686 حكم حبس جزئى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.
 
 

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