الداخلية التونسية: إحباط محاولتى هجرة غير شرعية بحرا

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أفادت وزارة الداخلية التونسية اليوم الخميس، إنّ الوحدات الأمنية تمكّنت أمس من إحباط عمليات هجرة غير شرعية انطلاقا من سواحل صفاقس وقليبية، كما تصدّت لشخصين أجنبيين على الحدود البرية الليبية حاولا التسلل عبر الحدود باتجاه الأراضى التونسية.

وأوضحت فى بيان لها اليوم الخميس، أنّ دورية تابعة للمركز البحرى للحرس الوطنى باللواتة (ولاية صفاقس) تمكّنت الليلة الماضية من ضبط ثلاثة أشخاص أعمارهم تتراوح بين 20 و32 عاما من ولاية القيروان بصدد التحضير للمشاركة فى عملية هجرة غير شرعية باتجاه إيطاليا انطلاقا من سواحل معتمدية جبنيانة.

وأشارت إلى أنه بعد مراجعة النيابة العمومية فى شأنهم تمّ الإذن بمباشرة قضية عدلية فى شأنهم موضوعها الانضمام إلى شبكة بهدف اجتياز الحدود البحرية خلسة، واتخاذ الإجراءات القانونية فى شأنهما.

ومن جهة أخرى أكدت وزارة الداخلية أنّ دوريّة تابعة للمركز البحرى للحرس الوطنى بقليبية تمكّنت أمس من ضبط مركب صيد متهالك بشاطئ سيدى منصور بمعتمدية حمام الغزاز بولاية نابل على متنه ثلاثة شبان من ولايات تونس ونابل وجندوبة تتراوح أعمارهم بين 24 و 28 سنة كانوا بصدد اجتياز الحدود البحرية خلسة انطلاقا من سواحل قليبية.

على صعيد آخر، أفادت الداخليّة بأنّ دوريات تابعة لمنطقة الحرس الوطنى ببنقردان فى ولاية مدنين تمكّنت من ضبط شخصين يحملان جنسية دولتين إفريقيتين جنوب الصحراء كانوا يعتزمون اجتياز الحدود البرية الليبية باتجاه الأراضى التونسية.