الجبل الأسود: لدينا صداقة وتحالف قوى ودائم مع الولايات المتحدة

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علقت حكومة الجبل الأسود، اليوم الخميس، على تصريحات الرئيس الأمريكى دونالد ترامب قائلة إن صداقة وتحالفنا مع الولايات المتحدة قوية ودائمة.

وذكرت مجلة (بوليتيكو) الأمريكية على موقعها الإلكترونى أن ترامب ضرب مثالا أمس الأول الثلاثاء خلال مقابلة تلفزيونية بدولة الجبل الأسود لتوجيه ضربة إلى حلف شمال الأطلسى (ناتو).

وردا على سؤال لماذا يجب على الولايات المتحدة إرسال قوات للدفاع عن بلد صغير مثل الجبل الأسود إذا ما تعرضت للهجوم؟، أجاب ترامب قائلا إنى أفهم ما تقول، لقد طرحت السؤال نفسه. الجبل الأسود هى دولة صغيرة ذات شعب قوى للغاية. إنهم أناس قاسون جدا، وقد يصبحون عدوانيين، وفى غمضة عين قد نصبح فى خضم حرب عالمية ثالثة. لكن هذا هو النظام الذى أنشئ على أساسه الناتو.

جاءت تصريحات ترامب بعد زيارة أوروبية هدد فيها بالانسحاب من حلف ناتو إذا لم يزيد الحلفاء من نفقاتهم الدفاعية، وعقب اجتماعا مع الرئيس الروسى فلاديمير بوتين فى هلسنكي.

وأصدرت حكومة الجبل الأسود اليوم الخميس بيانًا صحفيًا وافق عليه مجلس الوزراء يفيد بأن الجبل الأسود فخور بتاريخه وتقاليده وسياساته السلمية التى أدت إلى كونها دولة مستقرة فى المنطقة والدولة الوحيدة التى لم يشن فيها حرب خلال تفكك يوغوسلافيا السابقة. وأن الدولة التى استضافت وحمت 120 ألف شخصا من الأسر المتضررة والدولة التى كانت فى أوائل الصف الأوروبى لمقاومة الفاشية، واليوم كعضو جديد فى الناتو ومرشح لعضوية الاتحاد الأوروبي، تسهم فى السلام والاستقرار ليس فقط فى القارة الأوروبية ولكن فى جميع أنحاء العالم، جنبا إلى جنب مع الجنود الأمريكيين فى أفغانستان.

وأضاف البيان إننا نبنى صداقات، ولم نفقد أحدا واحدا، وفى الوقت نفسه نستطيع أن نحمى وندافع عن مصالحنا الوطنية. فى عالم اليوم، لا يهم حجمك سواء كنت صغيرا أو كبيرا، ولكن ما يهم هو إلى أى مدى تعتز بقيم الحرية والتضامن والديمقراطية. لذلك، فإن الصداقة والتحالف بين الجبل الأسود والولايات المتحدة الأمريكية قوية ودائمة.

وانضم الجبل الأسود، الذى يبلغ عدد سكانه حوالى 620 ألف نسمة، إلى حلف شمال الأطلسى فى يونيو 2017. وتلزم المادة 5 من التحالف العسكرى أعضاءها بمساعدة دولة عضو أخرى إذا تعرضت للهجوم.

ولدى ترامب والجبل الأسود تاريخ؛ فقد دفع الرئيس الأمريكى رئيس وزراء الجبل الأسود دوشكو ماركوفيتش جانباً خلال صورة جماعية فى قمة ناتو فى عام 2017.