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الخميس، 19 يوليه 2018 08:17 م
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التلفزيون السوري: دخول 10 حافلات لريف القنيطرة لبدء نقل المسلحين

الخميس، 19 يوليه 2018 07:17 م
التلفزيون السوري: دخول 10 حافلات لريف القنيطرة لبدء نقل المسلحين إجلاء فى سوريا - أرشيفية
(رويترز)
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قال التلفزيون الرسمى السورى إن عشر حافلات دخلت قرية أم باطنة فى محافظة القنيطرة بجنوب غرب البلاد مساء اليوم الخميس، لبدء إجلاء مسلحين إلى مناطق يسيطر عليها مقاتلو المعارضة شمال البلاد.

وقالت مصادر من الحكومة والمعارضة المسلحة إن دمشق على وشك استعادة السيطرة على الحدود مع هضبة الجولان التى تحتلها إسرائيل فى نصر كبير على المعارضة المسلحة التى وافقت على شروط الاستسلام.

وقبل مقاتلو المعارضة فى القنيطرة قرب الجولان إما بالعودة لحكم الدولة أو المغادرة إلى محافظة إدلب فى الشمال.

 


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