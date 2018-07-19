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التعليم: مراجعة كراسات إجابة طلاب المتفوقين يدويًا مطابقة للإلكترونية

الخميس، 19 يوليه 2018 09:49 م
التعليم: مراجعة كراسات إجابة طلاب المتفوقين يدويًا مطابقة للإلكترونية د. رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام
كتب – محمود طه حسين
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صرح الإعلامى أحمد خيرى المتحدث الرسمى لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى بأن الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى وافق على المقترح المقدم من اللجنة التنفيذية لمدارس المتفوقين (STEM)، بأن يتم إعادة فحص أوراق إجابة الطلاب المتضررين.
 
وفى سياق متصل، أعلن الدكتور رضا حجازى رئيس قطاع التعليم العام ورئيس عام الامتحان، أنه فى ضوء انخفاض نسبة النجاح قد طلبت اللجنة التنفيذية لمدارس (STEM)– خلال اجتماعاتها السابقة – من المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى مراجعة أسئلة الامتحانات طبقًا لمواصفات الورقة الامتحانية، وقد انتهى تقرير المركز إلى أن جميع الامتحانات مطابقة للمواصفات.
 
وأشار حجازى إلى أنه قد تم أيضًا تكليف مديرى عموم تنمية المواد الدراسية بالتأكد من دقة التقدير الإلكترونى لأوراق إجابة الطلاب المتضررين من نتائجهم بالمراجعة اليدوية، وأسفر التقرير الفنى الوارد منهم عن أن نتيجة التقدير اليدوى لما تم فحصه مطابقة تمامًا للتقدير الإلكترونى.
 
ووجه حجازى رسالة إلى الطلاب قائلاً: "على الطلاب المتضررين من نتائجهم سرعة التوجه إلى مقر لجنة النظام والمراقبة بقطاع القاهرة (أ) بمدرسة السنية الثانوية للبنات بالسيدة زينب – القاهرة؛ لبحث تظلمهم".
 
 

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