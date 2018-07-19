التحالف العربى يصدر 5 تصاريح لسفن تحمل مواد غذائية ونفطية لليمن

إيمان حنا

أصدر التحالف العربى الداعم لللشرعية اليمنية ، اليوم الخميس، 5 تصاريح لسفن متجهة للموانئ اليمنية تحمل المواد الغذائية والمشتقات النفطية، بالإضافة إلى وجود 3 سفن بميناء الحديدة و5 سفن بانتظار الدخول للميناء.

وأكد التحالف، أن المليشيا الحوثية تتعمد تعطيل السفينة Carpe diem II منذ 25 يوما والتى تحمل كميات كبيرة من الجازولين.

كان التحالف قد أصدر أمس الأول 4 تصاريح لسفن متوجهة للموانئ اليمنية، فى إطار حرص التحالف على تقديم جميع التسهيلات للسفن خاصة التى تحمل مواد إغاثة للشعب اليمنى.

وصل عدد التصاريح التى أصدرها التحالف حتى الآن، أكثر من 27 ألفا و471 تصريحا، فى الوقت الذى تقف فيه الميليشيا عائقا لتعطيل العديد من السفن التى تحمل المواد البترولية والإغاثية لليمنيين وخاصة فى الحديدة و تفرض رسوما مبالغا فيها على البعض الآخر.