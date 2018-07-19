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الخميس، 19 يوليه 2018 09:01 ص
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البيت الأبيض يدرس اقتراحا باستجواب روسى على الأراضى الأمريكية

الخميس، 19 يوليه 2018 07:20 ص
البيت الأبيض يدرس اقتراحا باستجواب روسى على الأراضى الأمريكية المتحدثة باسم البيت الأبيض سارة ساندرز
(رويترز)
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لم يستبعد البيت الأبيض قبول مقترح باستجواب روسى فى الولايات المتحدة لأمريكيين يتهمهم الكرملين "بأنشطة غير قانونية" ومن بينهم سفير أمريكى سابق فى موسكو.

وظهر الاقتراح على السطح خلال القمة بين الرئيس الأمريكى دونالد ترامب ونظيره الروسى فلاديمير بوتين يوم الاثنين. وسيكون أى قرار تتخذه واشنطن بالمساعدة فى محاكمة خصم لموظفين حكوميين سابقين فى الخارج تحولا مدهشا فى السياسة الأمريكية.

وقالت سارة ساندرز المتحدثة باسم البيت الأبيض خلال إفادة صحفية مقتضبة "سيجتمع الرئيس مع فريقه وسنعلمكم عندما يكون لدينا إعلان بهذا الشأن".

كان ترامب قد أشار خلال قمة هلسنكى إلى أنه سيسمح لمحققين أمريكيين بحضور استجواب 12 ضابطا بالمخابرات الروسية واجهوا اتهامات يوم الجمعة حول مزاعم شن هجمات إلكترونية للتدخل فى الانتخابات الأمريكية عام 2016 إذا ما تسنى للروس الشيء نفسه فى الولايات المتحدة مع أشخاص على صلة بالمستثمر الأمريكى بيل براودر. وكان براودر قد قال إنه ساهم فى كشف فساد فى روسيا.

وكان مكتب النائب العام الروسى أدرج يوم الأربعاء أسماء أمريكيين يريد استجوابهم بسبب "أنشطة غير قانونية" ومن بينهم مايكل مكفول الذى كان سفيرا للولايات المتحدة فى روسيا خلال إدارة الرئيس السابق باراك أوباما.

 


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