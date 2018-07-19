البشير يستقبل الرئيس السيسى لدى وصوله مطار العاصمة السودانية

كتب سمير حسنى

أجريت مراسم استقبال رسمية للرئيس عبدالفتاح السيسى، لدى وصوله العاصمة السودانية الخرطوم، حيث كان فى مقدمة مستقبلى الرئيس السيسى، لدى وصوله مطار الخرطوم، الرئيس السودانى عمر البشير، وعزفت الموسيقى العسكرية السلام الوطنى للبلدين.

ويعقد الرئيس السيسي مع نظيره السودانى قمة مشتركة، لمناقشة العديد من القضايا المتعلقة بدعم العلاقات الثنائية بين البلدين، والتعاون المشترك بينهما فى كافة المجالات، إلى جانب مناقشة العديد من القضايا الإفريقية والعربية والإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك.

تأتى زيارة الرئيس السيسي للخرطوم فى إطار مواصلة التشاور بين الرئيسين، وبحث سبل تعزيز العلاقات الأخوية التى تربط بين البلدين فى كل المجالات، وبما يسهم فى تحقيق مصالح الشعبين المصرى والسودانى الشقيقين.